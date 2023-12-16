В субботу, 16 декабря, в рамках 16-го тура итальянской Серии А «Торино» на своем поле примет «Эмполи». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Торино» — «Эмполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торино»

«Торино» разместился в середине турнирной таблицы элиты итальянского первенства на 11-й позиции, имея в своем активе 20 очков.

У «бордовых» в текущем первенстве пять викторий и такое же количество поражений и мировых результатов. Забили они 13 мячей при 16 пропущенных.

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«Быки» за последнее шесть игр первенства потерпели только одно фиаско, расписали две ничьи и трижды отпраздновали победы. Одна из ничьих пришлась на прошлый тур — дома против «Фрозиноне» 0:0.

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При этом в четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что хозяевам будет непросто выиграть.

«Эмполи»

Результаты «Эмполи» в нынешнем сезоне оставляют желать лучшего. Сейчас клуб ведет борьбу за выживание. Клуб располагается в зоне вылета.

После 15 туров «Эмполи» занимает 18-е место в таблице Серии А, уступая безопасной 17-й строчке по дополнительным показателям. В активе команды 12 очков.

В прошедшем месяце тосканцы в трех встречах потерпел два поражения. Была одержана одна победа, но зато какая — над действующим чемпионом Италии! Такого никто не ожидал, но «Эмполи» 12 ноября в гостях сенсационно одолел «Наполи» со счетом 1:0.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка, которые пришлись на Серию А, при двух ничьих и одном поражении, так что у гостей немного шансов на победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Торино», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Эмполи» оценивается в 6,00, ничья — в 3,90.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.

Еще один вариант ставки — «Эмполи» не проиграет за 2,36, ведь в трех из четырех последних матчей был реализован именно такой сценарий.