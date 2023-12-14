Боснийский клуб «Зриньски» примет «Астон Виллу» в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций, который состоится 14 декабря в 20:45 по мск. «Зриньски» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Зриньски»

Согласно таблице E, шансы у хозяева на выход в плей-офф испарились еще в прошлом туре. Клуб находится на последнем месте с 3 очками и никак не дотягивает до идущей второй «Легии».

«Зриньски» проиграл в последних четырех матчах турнира. В трех случаях он не забил ни одного гола. Таким образом, команда лишила себя всяких шансов.

В минувших двух турах боснийский клуб проиграл «Легии» 0:2 и «АЗ Алкмару» 0:1. После 5-го тура «Зриньски» «Звезде 09», а затем обыграл «Широки Бриег» 2:0 в чемпионате страны.

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«Зриньски» сумел выиграть только один из шести домашних матчей в еврокубках этого сезона.

«Астон Вилла»

Команда Уная Эмери в этом сезоне совершает настоящий прорыв. «Львы» на хорошем счету в еврокубке и в АПЛ. В Англии клуб идет третьим в турнирной таблице, опережая даже «Манчестер Сити».

В таблице ЛК гости уже все решили. Они попадут в плей-офф с первой строчки, так что эта игра лишь формальность.

Тем не менее у «Астон Виллы» есть возможность продлить победную серию в турнире до 5 поединков. Перед этим она обыграла АЗ 2:1 и 4:1, а также «Легию» 2:1.

Кроме того, «Астон Вилла» добыла две важные победы в АПЛ, которые и позволили ей подняться в топ-3. На своем поле бирмингемцы одолели «Арсенал» и «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка

Безусловно «Вилла» собирается выйти из группы с первой строчки, однако «Легия» в зоне досягаемости и будет делать все, чтобы сократить разрыв с бирмингемцами.

Для экономии сил гости будут стараться быстрее решить вопрос, но при этом им не нужна разгромная победа. Прошлая встреча закончилась со счетом 1:0.

6.40 и 1.46 дают букмекеры на победу одной и другой команды. «Вилла» вряд ли пропустит. Она очень хорошо защищается. Так что П2 + обе забьют (нет) за 2.19 — хороший вариант для ставки.

Также можно взять ставку на П2 + ТМ 3.5. Коэффициент составляет 2.05