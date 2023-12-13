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    Римляне огорошат «матрасников»

    «Атлетико» — «Лацио». Дерзкая ставка за 5.85 на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года

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    Антуан Гризманн
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 13 Декабря 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Атлетико»

    «Матрасники» уже в плей-офф, но хотят завершить групповой этап на 1 месте. Для этого им банально необходимо не уступить в заключительном туре.

    Вообще, «Атлетико» пока еще не потерпел ни одного поражения на групповом этапе. При двух ничьих мадридцы выиграли три раза.

    Коэффициенты матча Атлетико — Лацио

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    В своем предыдущем поединке команда «Атлетико» также сумел победить. Дома мадридцы переиграли «Альмерию» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В кадровом плане у итальянцев не все так радужно. В лазарете все еще пребывают Пабло Барриос и Томас Лемар.

    И уж совсем очевидно, что хозяева постараются, как минимум, не проиграть. Вот только стабильности команде Диего Симеоне явно недостает.

    «Лацио»

    Римляне также уже попали в плей-офф Лиги чемпионов. А вот для первого места в группе нужно исключительно выигрывать.

    Вот только в Лиге чемпионов с атакой у команды не складывается. В 5 матчах забить удалось всего 7 раз.

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    • В своем последнем поединке «Лацио» также не сумел взять три пункта. На выезде римляне расписали мировую с «Вероной» (1:1).

    До того команда выиграла три матча кряду. Так что «лациале» уж точно не собираются лишать себя шансов на победу в квартете.

    Гости в этой встрече явно будут активны в атаке. Да и Чиро Иммобиле все еще способен сделать разницу.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.66.

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    На викторию «Лацио» дают — 5.85, ничья оценена — в 4.16.

    Римляне способны удивить соперника, к тому же имеют весьма неплохой атакующий потенциал.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Лацио». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.85. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 5.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Атлетико» — «Лацио»: прогноз, ставка (5.85), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. Римляне огорошат «матрасников»
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