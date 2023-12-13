«Атлетико» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атлетико»

«Матрасники» уже в плей-офф, но хотят завершить групповой этап на 1 месте. Для этого им банально необходимо не уступить в заключительном туре.

Вообще, «Атлетико» пока еще не потерпел ни одного поражения на групповом этапе. При двух ничьих мадридцы выиграли три раза.

Коэффициенты матча Атлетико — Лацио 1X2Новым игрокам 1.604.155.90Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда «Атлетико» также сумел победить. Дома мадридцы переиграли «Альмерию» (2:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В кадровом плане у итальянцев не все так радужно. В лазарете все еще пребывают Пабло Барриос и Томас Лемар.

И уж совсем очевидно, что хозяева постараются, как минимум, не проиграть. Вот только стабильности команде Диего Симеоне явно недостает.

«Лацио»

Римляне также уже попали в плей-офф Лиги чемпионов. А вот для первого места в группе нужно исключительно выигрывать.

Вот только в Лиге чемпионов с атакой у команды не складывается. В 5 матчах забить удалось всего 7 раз.

В своем последнем поединке «Лацио» также не сумел взять три пункта. На выезде римляне расписали мировую с «Вероной» (1:1).

До того команда выиграла три матча кряду. Так что «лациале» уж точно не собираются лишать себя шансов на победу в квартете.

Гости в этой встрече явно будут активны в атаке. Да и Чиро Иммобиле все еще способен сделать разницу.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.66.

На викторию «Лацио» дают — 5.85, ничья оценена — в 4.16.

Римляне способны удивить соперника , к тому же имеют весьма неплохой атакующий потенциал.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Лацио». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.85. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 5.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.