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    Выиграет ли «Атлетико» группу ЛЧ в битве с «Лацио»?

    «Атлетико» — «Лацио». Прогноз (к. 1.90) и ставка на Лигу чемпионов 13 декабря 2023 года

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    «Атлетико» уже вышел в плей-офф ЛЧ
    13 декабря в Мадриде в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет против «Лацио». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Атлетико» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 13 Декабря 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Лацио Лацио
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    «Атлетико»

    «Атлетико» успешно выступает в Лиге чемпионов. Команда набрала 11 очков в пяти матчах, добыв три победы и дважды сыграв вничью, и досрочно вышла в плей-офф турнира. Отрыв от соперника — один балл.

    Команда продолжает бороться за самые высокие места и в испанской Примере. Мадридцы в настоящий момент занимают четвертое место в таблице. В активе «Матрасников» 34 пункта при игре в запасе.

    Коэффициенты матча Атлетико — Лацио

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  • 1.604.055.60Бонус$9500
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    Сейчас столичная команда на пять пунктов отстает от лидера «Реала» и на четыре — от второй «Жироны». При этом у «Барселоны» столько же пунктов (прогноз опубликован до очной игры между двумя последними клубами).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал пять побед при одном поражении, поэтому у хозяев прекрасная форма и шансы на успех.

    «Лацио»

    «Бьянкочелести» успешно выступают в Лиге чемпионов, где за тур до завершения группового раунда обеспечили себе путевку в плей-офф. В случае победы над мадридцами они выиграют группу.

    Команда не самым лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне. После 15-ти туров Серии А «Орлы» занимают лишь девятое место в таблице с 21 баллом в активе. Команда отстает от зоны еврокубков всего на два очка.

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    • Также «Лацио» сумел выйти в четвертьфинал Кубка Италии. На предыдущей стадии он с минимальным результатом 1:0 обыграл «Дженоа» на своем поле.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех трех указанных турнирах при трех победах, где его соперники забили лишь раз на четверых.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико» коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Лацио» оценивается в 5,60, ничья — в 4,05.

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    В восьми из девяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов, тогда как у хозяев нет явной мотивации рваться вперед.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,90.

    Еще один вариант ставки — «Лацио» не проиграет за 2,35, ведь в четырех последних матчах гости не уступали своим соперникам, тогда как у хозяев нет явной мотивации стремиться побеждать.

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    «Атлетико» — «Лацио»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Атлетико» группу ЛЧ в битве с «Лацио»?
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