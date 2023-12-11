«Раднички» и «Партизан» встретятся в матче 18-го тура сербской Суперлиги. Встреча состоится 11 декабря в 18:00 по мск. «Раднички» — «Партизан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Раднички»

«Раднички» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице сербской Суперлиги. На его счету 13 очков. Сейчас от выхода из зоны плей-офф на вылет команду отделяют почти 10 очков.

При этом клубу не удается разжиться очками уже третий тур подряд. Хозяева проиграли «Нови Пазар» 0:1, уступили 0:2 «Чукаричкам» и потерпели неудачу во встрече с «Бачка-Топола» (0:1).

6 декабря «Раднички» вылетели из Кубка Сербии. Ему не повезло встретится с «Црвеной Звездой», которая прервала его путь в четвертьфинал разгромным количеством голов. Встреча завершилась со счетом 0:5.

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Таким образом, «Реал из Ниша» проиграл 4 раза подряд и во всех четырех случаях не забив ни одного гола.

«Пюник»

Гости ведут борьбу за лидерство со своих извечным соперником — Црвеной Звездой«. У каждого по 43 очка, но "Партизан" идет вторым.

При этом "гробари" имеют всего одно поражение в этом сезоне. Это наименьший показатель. Также у "Партизана" на игру меньше, чем у "звездашей" и в случае победы "бело-черные" взойдут на 1-е место.

Что касается результатов, то недавно "Партизан" потерпел крупное поражение от команды "Бачка-Топола" со счетом 0:4. Это стало большой неожиданностью.

Тем не менее это была первая неудача команды за долгое время. Стоит также добавить победу над "Войводиной" (3:1), "Чукаричками" (2:1) и "Нови Пазаром" (1:0).

Прогноз и ставка

За 5 матчей с "Партизаном" "Радничкам" удалось лишь раз избежать поражения, когда игра закончилась вничью 3:3.

После этого белградцы разгромили соперника 4:0 и выиграли второй раз 2:1. Котировки говорят о том, что "Партизан" фаворит игры. Они составляют 1.70 и 1.64 соответственно.

"Раднички" проиграли 4 раза подряд и не забили ни в одном случае. Поставить на победу "Партизана" + обе забьют (нет) можно за 2.49.

Букмекеры полагают, что крупного счета не будет. На тотал меньше 2.5 они дают 1.82.