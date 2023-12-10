«Лион»
«Лион» проводит отвратительный сезон и рискует вылететь из Лиги 1. Сейчас он с семью набранными очками идет на самом дне в таблице, уступая безопасной строке шесть баллов.
«Ткачи» в текущем первенстве смогли добиться всего одной победы за 14 проведенных игр. И данная виктория состоялась месяц тому назад в гостевой встрече против «Ренна» 1:0.
Коэффициенты матча Лион — Тулуза
После того «львы» провели три поединка чемпионата и все их проиграли. Сперва в этот период они уступили дома 0:2 «Лиллю», а затем на выезде потерпели фиаско от «Ланса» 2:3 и «Марселя» 0:3.
Последний раз в родных стенах «Лион» побеждал еще в прошлом чемпионате Франции. В этом же у него три мировых исхода и два поражения.
«Тулуза»
«Тулуза» с 13 зачетными пунктами находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Франции. Красную зону она обходит всего лишь на балл.
«Малыши» за всю турнирную дистанцию отпраздновали только две виктории, семь встреч они еще свели вничью и пять раз проиграли, разница мячей — 14:18.
В рамках чемпионата страны «фиолетовые» не могут выиграть на протяжении последних семи матчей. В этот период они трижды уступили и четыре игры свели вничью, в том числе и в прошлом туре — дома с «Лорьяном» 1:1.
Вне родных стен у «Тулузы» в этом розыгрыше Лиги 1 одна виктория, три мировых исхода и четыре раза она уходила с поля ни с чем.
В прошлогоднем чемпионате на поле «Лиона» эти команды расписали ничью со счетом 1:1, а в Тулузе викторию отпраздновали «ткачи» — 2:1.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 2.05, победа «Тулузы» — 3.75, ничья — 3.85.
В данном противостоянии прогнозируем, что «Лион» на своем поле справиться с соперником, который также хорошими результатами в этом сезоне не радует.
И также ставим еще на обмен голами и верховой тотал, так как обе команды уж очень слабо играют в защите.