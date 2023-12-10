«Лион» на своем поле сыграет с «Тулузой» в 15-м туре французской Лиги 1. Встреча пройдет 10 декабря и начнется в 19:05 по мск. «Лион» — «Тулуза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лион»

«Лион» проводит отвратительный сезон и рискует вылететь из Лиги 1. Сейчас он с семью набранными очками идет на самом дне в таблице, уступая безопасной строке шесть баллов.

«Ткачи» в текущем первенстве смогли добиться всего одной победы за 14 проведенных игр. И данная виктория состоялась месяц тому назад в гостевой встрече против «Ренна» 1:0.

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После того «львы» провели три поединка чемпионата и все их проиграли. Сперва в этот период они уступили дома 0:2 «Лиллю», а затем на выезде потерпели фиаско от «Ланса» 2:3 и «Марселя» 0:3.

Календарь и таблица Лиги 1

Последний раз в родных стенах «Лион» побеждал еще в прошлом чемпионате Франции. В этом же у него три мировых исхода и два поражения.

«Тулуза»

«Тулуза» с 13 зачетными пунктами находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Франции. Красную зону она обходит всего лишь на балл.

«Малыши» за всю турнирную дистанцию отпраздновали только две виктории, семь встреч они еще свели вничью и пять раз проиграли, разница мячей — 14:18.

Все прогнозы на футбол

В рамках чемпионата страны «фиолетовые» не могут выиграть на протяжении последних семи матчей. В этот период они трижды уступили и четыре игры свели вничью, в том числе и в прошлом туре — дома с «Лорьяном» 1:1.

Вне родных стен у «Тулузы» в этом розыгрыше Лиги 1 одна виктория, три мировых исхода и четыре раза она уходила с поля ни с чем.

В прошлогоднем чемпионате на поле «Лиона» эти команды расписали ничью со счетом 1:1, а в Тулузе викторию отпраздновали «ткачи» — 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 2.05, победа «Тулузы» — 3.75, ничья — 3.85.

В данном противостоянии прогнозируем, что «Лион» на своем поле справиться с соперником, который также хорошими результатами в этом сезоне не радует.

И также ставим еще на обмен голами и верховой тотал, так как обе команды уж очень слабо играют в защите.