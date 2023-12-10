«Гранада» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 18:15 мск. «Гранада» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Гранада»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудовлетворительно. «Гранада» находится на предпоследнем 19 месте таблицы.

Да и с победами у команды складывается туговато: всего одна виктория в 15 матчах. А уж оборона и вовсе трещит по всем швам, дав результативный сбой уже 35 раз.

Коэффициенты матча Гранада — Атлетик 1X2Новым игрокам 5.004.201.67Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Гранада» снова не смогла разжиться очками. Команда уступила мадридскому «Реалу» (0:2).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Позорный вылет из Кубка Испании от скромнейшей «Аросы» также не прибавил позитива. Да и вообще, игра команды далека от монолитности.

И уж наверняка хозяева постараются дать бой крепким баскам. Причем последнее очное свидание завершилось викторией «Гранады» (1:0).

«Атлетик»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. На текущий момент «Атлетик» занимает 5 место в турнирной таблице.

В плане реализации у басков полный порядок. В 15 поединках Примеры игроки «Атлетика» сумели отличиться 30 раз.

Свой последний поединок команда провел успешно. «Атлетик» в кубковой встрече учинил разгром скромному «Кайону» (3:0).

В минувшем туре Примеры баски разгромили еще и «Райо Вальекано» (4:0). Так что и в этой встрече команда планирует взять три пункта.

Наверняка «Атлетик» сыграет на своих козырях. Баски наверняка будут активно атаковать, стараясь по максимуму воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетика» предлагают — 1.73.

На викторию «Гранады» дают — 4.94, ничья оценена — в 4.27.

У хозяев серьезные проблемы с надежностью тылов , тогда как баски весьма прилично выглядят в атаке, и уж точно начнут матч активно.

Наш прогноз — Победа «Атлетика» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.