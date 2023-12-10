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    Баски начнут без раскачки

    «Гранада» — «Атлетик». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примера, 10 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Атлетик»
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    Горка Гурусета
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 18:15 мск. «Гранада» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Декабря 2023 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 18:15 Атлетик Атлетик
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    «Гранада»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудовлетворительно. «Гранада» находится на предпоследнем 19 месте таблицы.

    Да и с победами у команды складывается туговато: всего одна виктория в 15 матчах. А уж оборона и вовсе трещит по всем швам, дав результативный сбой уже 35 раз.

    Коэффициенты матча Гранада — Атлетик

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    В минувшем туре чемпионата «Гранада» снова не смогла разжиться очками. Команда уступила мадридскому «Реалу» (0:2).

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    Позорный вылет из Кубка Испании от скромнейшей «Аросы» также не прибавил позитива. Да и вообще, игра команды далека от монолитности.

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой крепким баскам. Причем последнее очное свидание завершилось викторией «Гранады» (1:0).

    «Атлетик»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. На текущий момент «Атлетик» занимает 5 место в турнирной таблице.

    В плане реализации у басков полный порядок. В 15 поединках Примеры игроки «Атлетика» сумели отличиться 30 раз.

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    • Свой последний поединок команда провел успешно. «Атлетик» в кубковой встрече учинил разгром скромному «Кайону» (3:0).

    В минувшем туре Примеры баски разгромили еще и «Райо Вальекано» (4:0). Так что и в этой встрече команда планирует взять три пункта.

    Наверняка «Атлетик» сыграет на своих козырях. Баски наверняка будут активно атаковать, стараясь по максимуму воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетика» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Гранады» дают — 4.94, ничья оценена — в 4.27.

    У хозяев серьезные проблемы с надежностью тылов, тогда как баски весьма прилично выглядят в атаке, и уж точно начнут матч активно.

    Наш прогноз — Победа «Атлетика» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.

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    «Гранада» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. Баски начнут без раскачки
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