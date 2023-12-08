8 декабря в матче 16-го тура второй Бундеслиги сыграют «Ганновер 96» и «Карлсруэ». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Ганновер 96» — «Карлсруэ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ганновер 96»

В таблице второй Бундеслиги «Ганновер 96» находится на седьмом месте. Клуб набрал 23 очка в 15 встречах.

В ноябре «Ганновер 96» в трех встречах добился только одной победы. Это случилось 5 ноября. Команда дома победила «Брауншвейг» со счетом 2:0.

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В первом матче декабря «Ганновер 96» разочаровал своих болельщиков. Клуб на выезде встречался с «Падерборном» и уступил со счетом 0:1.

Все прогнозы на футбол

«Ганновер 96» удачно играет дома. В родных стенах команда набирает очки почти в каждой встрече. Последнее поражение на своем поле произошло еще 26 августа.

«Карлсруэ»

«Карлсруэ» никак не может выбраться из нижней части таблицы. Сейчас клуб находится на 14-й строчке. Набрано 17 очков в 15 матчах.

28 октября и 5 ноября «Карлсруэ» потерпел два поражения кряду. Были неудачи во встречах с «Санкт-Паули» (1:2) и «Падерборном» (0:3). Но потом тренерский штаб смог сделать правильную работу над ошибками.

26 ноября «Карлсруэ» порадовал фанатов эффектной победой над «Нюрнбергом». Получился разгром. Клуб победил со счетом 4:1.

«Карлсруэ» больше считается домашней командой. Игра на выезде совершенно не клеится. В нынешнем сезоне команда одержала в гостях лишь одну победу. Это случилось еще 29 июля во встрече с «Оснабрюком» (3:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ганновера» можно поставить за 2.14. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.25. Ничья оценена — в 3.65.

Можно сделать ставку на победу «Ганновера» с коэффициентом 2.14.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.06.