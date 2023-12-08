«Ганновер 96»
В таблице второй Бундеслиги «Ганновер 96» находится на седьмом месте. Клуб набрал 23 очка в 15 встречах.
В ноябре «Ганновер 96» в трех встречах добился только одной победы. Это случилось 5 ноября. Команда дома победила «Брауншвейг» со счетом 2:0.
Коэффициенты матча Ганновер-96 — Карлсруэ
В первом матче декабря «Ганновер 96» разочаровал своих болельщиков. Клуб на выезде встречался с «Падерборном» и уступил со счетом 0:1.
«Ганновер 96» удачно играет дома. В родных стенах команда набирает очки почти в каждой встрече. Последнее поражение на своем поле произошло еще 26 августа.
«Карлсруэ»
«Карлсруэ» никак не может выбраться из нижней части таблицы. Сейчас клуб находится на 14-й строчке. Набрано 17 очков в 15 матчах.
28 октября и 5 ноября «Карлсруэ» потерпел два поражения кряду. Были неудачи во встречах с «Санкт-Паули» (1:2) и «Падерборном» (0:3). Но потом тренерский штаб смог сделать правильную работу над ошибками.
26 ноября «Карлсруэ» порадовал фанатов эффектной победой над «Нюрнбергом». Получился разгром. Клуб победил со счетом 4:1.
«Карлсруэ» больше считается домашней командой. Игра на выезде совершенно не клеится. В нынешнем сезоне команда одержала в гостях лишь одну победу. Это случилось еще 29 июля во встрече с «Оснабрюком» (3:2).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ганновера» можно поставить за 2.14. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.25. Ничья оценена — в 3.65.
Можно сделать ставку на победу «Ганновера» с коэффициентом 2.14.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.06.