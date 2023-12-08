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    «Ганновер 96» завоюет три очка в домашней встрече

    «Ганновер 96» — «Карлсруэ». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, вторая Бундеслига, 8 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ганновер 96» — «Карлсруэ»
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    «Ганновер 96»
    8 декабря в матче 16-го тура второй Бундеслиги сыграют «Ганновер 96» и «Карлсруэ». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Ганновер 96» — «Карлсруэ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 08 Декабря 2023 года
    Ганновер-96
  • Ганновер
    •  Ганновер-96 20:30 Карлсруэ Карлсруэ
  • Карлсруэ
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    «Ганновер 96»

    В таблице второй Бундеслиги «Ганновер 96» находится на седьмом месте. Клуб набрал 23 очка в 15 встречах.

    В ноябре «Ганновер 96» в трех встречах добился только одной победы. Это случилось 5 ноября. Команда дома победила «Брауншвейг» со счетом 2:0.

    Коэффициенты матча Ганновер-96 — Карлсруэ

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    В первом матче декабря «Ганновер 96» разочаровал своих болельщиков. Клуб на выезде встречался с «Падерборном» и уступил со счетом 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    «Ганновер 96» удачно играет дома. В родных стенах команда набирает очки почти в каждой встрече. Последнее поражение на своем поле произошло еще 26 августа.

    «Карлсруэ»

    «Карлсруэ» никак не может выбраться из нижней части таблицы. Сейчас клуб находится на 14-й строчке. Набрано 17 очков в 15 матчах.

    28 октября и 5 ноября «Карлсруэ» потерпел два поражения кряду. Были неудачи во встречах с «Санкт-Паули» (1:2) и «Падерборном» (0:3). Но потом тренерский штаб смог сделать правильную работу над ошибками.

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  • 02/12/2023

    • 26 ноября «Карлсруэ» порадовал фанатов эффектной победой над «Нюрнбергом». Получился разгром. Клуб победил со счетом 4:1.

    «Карлсруэ» больше считается домашней командой. Игра на выезде совершенно не клеится. В нынешнем сезоне команда одержала в гостях лишь одну победу. Это случилось еще 29 июля во встрече с «Оснабрюком» (3:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ганновера» можно поставить за 2.14. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.25. Ничья оценена — в 3.65.

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    Можно сделать ставку на победу «Ганновера» с коэффициентом 2.14.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.06.

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    «Ганновер 96» — «Карлсруэ»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ганновер 96» завоюет три очка в домашней встрече
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