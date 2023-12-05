«Аяччо»
Эта команда нынешний сезон проводит не столь позитивно. «Аяччо» пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Главной ценностью команды является относительно надежная оборона. В 16 матчах пропущено 15 мячей.
В своем последнем поединке «Аяччо» потеряла два очка. Команда дома не сумела переиграть «Анже» (1:1).
Матчи с «Лавалем» для команды проходят крайне сложно. Последняя виктория случилась еще 14 лет назад.
Корсиканцы явно находятся не на своем месте. Да и дать знатный бой лидеру Лиги 2 команда уж точно постарается.
«Лаваль»
Эта команда на текущий момент сенсационно лидирует в Лиге 2. «Лаваль» явно мечтает о повышении в классе.
Причем побеждает команда, как и положено лидеру, чаще всех в лиге. «Лаваль» добыл 10 викторий в 16 матчах Лиги 2.
Последний поединок для команды сложился неудачно. «Лаваль» в родных стенах не смог переиграть «Гренобль» (1:1).
До того команда добыла две виктории подряд. Да и оборона выглядит монолитно, дав результативный сбой лишь 11 раз.
И уж точно гости постараются удержаться на вершине. «Лаваль» наверняка будет активно атаковать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аяччо» предлагают — 2.27.
На викторию «Лаваля» дают — 3.52, ничья оценена — в 2.90.
Корсиканцы весьма крепки, и явно
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Победа «Аяччо» за 2.27.