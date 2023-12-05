«Аяччо» сыграет на своем поле с «Лавалем» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 22:45 мск. «Аяччо» — «Лаваль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аяччо»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь позитивно. «Аяччо» пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Главной ценностью команды является относительно надежная оборона. В 16 матчах пропущено 15 мячей.

В своем последнем поединке «Аяччо» потеряла два очка. Команда дома не сумела переиграть «Анже» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Лавалем» для команды проходят крайне сложно. Последняя виктория случилась еще 14 лет назад.

Корсиканцы явно находятся не на своем месте. Да и дать знатный бой лидеру Лиги 2 команда уж точно постарается.

«Лаваль»

Эта команда на текущий момент сенсационно лидирует в Лиге 2. «Лаваль» явно мечтает о повышении в классе.

Причем побеждает команда, как и положено лидеру, чаще всех в лиге. «Лаваль» добыл 10 викторий в 16 матчах Лиги 2.

Последний поединок для команды сложился неудачно. «Лаваль» в родных стенах не смог переиграть «Гренобль» (1:1).

До того команда добыла две виктории подряд. Да и оборона выглядит монолитно, дав результативный сбой лишь 11 раз.

И уж точно гости постараются удержаться на вершине. «Лаваль» наверняка будет активно атаковать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аяччо» предлагают — 2.27.

На викторию «Лаваля» дают — 3.52, ничья оценена — в 2.90.

Корсиканцы весьма крепки, и явно способны не только дать бой лидеру лиги, но и поживиться очками .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Победа «Аяччо» за 2.27.