«Аугсбург» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 декабря, в Мюнхене — начало — в 21:30 мск. «Аугсбург» — «Айнтрахт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аугсбург»

Команда в начале нынешнего сезона сражалась за сохранение прописки в элите, но уже сейчас «Аугсбург» поднялся на 10-е место.

В плане реализации у команды относительный порядок. В 12 поединках игрокам «Аугсбурга» удалось отличиться 21 точным ударом.

Коэффициенты матча Аугсбург — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 2.703.602.60Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела заурядно. «Аугсбург» на выезде не смог переиграть «Унион Берлин», сыграв вничью (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и трех ничьих, так что гостям будет непросто выиграть.

«Айнтрахт»

В чемпионате Германии «Айнтрахт» занимает 7-е место при 18 очках. В 12-м туре немецкой Бундеслиги франкфуртцы проиграли «Штутгарту» (1:2).

Команда отстает от зоны еврокубков всего на два очка, но ее текущая форма говорит о том, что на самом деле это расстояние до шестой позиции куда больше.

Сейчас у «Орлов» безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах, при двух поражениях в последних из них, поэтому гости явно не в том состоянии, чтобы преодолеть негативную тенденцию.

Куда успешнее коллектив выступает в Лиге конференции, где он уже вышел в плей-офф за тур до завершения группового раунда. Там он занимает второе место в квартете G.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Айнтрахт» коэффициент на победу которого равен 2,62. Успех «Аугсбурга» оценивается в 2,68, ничья — в 3,50.

В восьми из 10 последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,79.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,50, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев была зафиксирована мировая.