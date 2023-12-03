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    «Аугсбург» — «Айнтрахт». Ставка (к. 1.79) и прогноз на чемпионат Германии 3 декабря 2023 года

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    «Айнтрахт» — фаворит матча
    «Аугсбург» сыграет на своем поле против «Айнтрахта» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 декабря, в Мюнхене — начало — в 21:30 мск. «Аугсбург» — «Айнтрахт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Декабря 2023 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 21:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Аугсбург»

    Команда в начале нынешнего сезона сражалась за сохранение прописки в элите, но уже сейчас «Аугсбург» поднялся на 10-е место.

    В плане реализации у команды относительный порядок. В 12 поединках игрокам «Аугсбурга» удалось отличиться 21 точным ударом.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Айнтрахт Ф

    1X2Новым игрокам
  • 2.703.602.60Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела заурядно. «Аугсбург» на выезде не смог переиграть «Унион Берлин», сыграв вничью (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и трех ничьих, так что гостям будет непросто выиграть.

    «Айнтрахт»

    В чемпионате Германии «Айнтрахт» занимает 7-е место при 18 очках. В 12-м туре немецкой Бундеслиги франкфуртцы проиграли «Штутгарту» (1:2).

    Команда отстает от зоны еврокубков всего на два очка, но ее текущая форма говорит о том, что на самом деле это расстояние до шестой позиции куда больше.

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    • Сейчас у «Орлов» безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах, при двух поражениях в последних из них, поэтому гости явно не в том состоянии, чтобы преодолеть негативную тенденцию.

    Куда успешнее коллектив выступает в Лиге конференции, где он уже вышел в плей-офф за тур до завершения группового раунда. Там он занимает второе место в квартете G.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Айнтрахт» коэффициент на победу которого равен 2,62. Успех «Аугсбурга» оценивается в 2,68, ничья — в 3,50.

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    В восьми из 10 последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,79.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,50, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев была зафиксирована мировая.

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    «Аугсбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. Преодолеет ли свой кризис «Айнтрахт»?
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