«Спартак» Трнава
«Спартак» Трнава проиграл в трех матчах из четырех в Лиге конференций. Словаки уступили «Нордшелланду» (0:2 — поражение дома), «Фенербахче» (1:2 — проигрыш дома) и «Лудогорцу» (0:4 — поражение в гостях). Была и ничья в матче с «Нордешлландом» (1:1).
В турнирной таблице группы H «Спартак» Трнава занимает последнее 4 место, набрав всего одно очко.
Коэффициенты матча Спартак Трнава — Лудогорец
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Словакии «Спартак» занимает 3 место. В активе коллектива 30 очков. В 15-м туре внутреннего первенства Трнава победила команду «ЖП Шпорт» (2:1).
«Лудогорец»
В Лиге конференций «Лудогорец» все еще сражается за место в топ-2. А пока чемпион Болгарии занимает третье место в турнирной таблице.
После четырех туров команда из Разграда набрала 6 очков. «Лудогорец» выиграл у «Спартака» из Трнавы (4:0). Также болагрский коллектив потерпел крупнейшее поражение в матче с «Нордшелландом» (1:7).
А еще «Лудогорец» обменялся голами с турецким «Фенербахче» (2:0 — победа дома и 1:3 — проигрыш в гостях).
В чемпионате Болгарии «Лудогорец» идет на третьем месте. После 17 проведенных встреч коллектив набрал 36 очков. Отставание от лидера внутреннего первенства — ЦСКА составляет 5 баллов.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Спартака» из Трнавы можно поставить за 4.28, ничью оценивают в 3.98. А на победу «Лудогорца» — 1.74.
Прогноз: Словацкому клубу будет тяжело в поединке с болгарами. «Спартак» находится в игровом кризисе, о чем свидетельствуют последние игры в Лиге конференций.
Ставка: Фора «Лудогорца» (-1) с коэффициентом 2.26.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.03.