В четверг, 30 ноября «Спартак» из Трнавы примет болгарский «Лудогорец». Это будет матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете H. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Спартак» Трнава — «Лудогорец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спартак» Трнава

«Спартак» Трнава проиграл в трех матчах из четырех в Лиге конференций. Словаки уступили «Нордшелланду» (0:2 — поражение дома), «Фенербахче» (1:2 — проигрыш дома) и «Лудогорцу» (0:4 — поражение в гостях). Была и ничья в матче с «Нордешлландом» (1:1).

В турнирной таблице группы H «Спартак» Трнава занимает последнее 4 место, набрав всего одно очко.

Коэффициенты матча Спартак Трнава — Лудогорец 1X2Новым игрокам 4.604.001.75Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Словакии «Спартак» занимает 3 место. В активе коллектива 30 очков. В 15-м туре внутреннего первенства Трнава победила команду «ЖП Шпорт» (2:1).

«Лудогорец»

В Лиге конференций «Лудогорец» все еще сражается за место в топ-2. А пока чемпион Болгарии занимает третье место в турнирной таблице.

После четырех туров команда из Разграда набрала 6 очков. «Лудогорец» выиграл у «Спартака» из Трнавы (4:0). Также болагрский коллектив потерпел крупнейшее поражение в матче с «Нордшелландом» (1:7).

А еще «Лудогорец» обменялся голами с турецким «Фенербахче» (2:0 — победа дома и 1:3 — проигрыш в гостях).

В чемпионате Болгарии «Лудогорец» идет на третьем месте. После 17 проведенных встреч коллектив набрал 36 очков. Отставание от лидера внутреннего первенства — ЦСКА составляет 5 баллов.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Спартака» из Трнавы можно поставить за 4.28, ничью оценивают в 3.98. А на победу «Лудогорца» — 1.74.

Прогноз: Словацкому клубу будет тяжело в поединке с болгарами. «Спартак» находится в игровом кризисе, о чем свидетельствуют последние игры в Лиге конференций.

Ставка: Фора «Лудогорца» (-1) с коэффициентом 2.26.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.03.