«Балкани»
Эта команда находится на 3 месте в группе C. Косовары имеют в активе 4 очка, но по дополнительным показателям уступают «Астане».
Вот только с реализацией у команды не все так гладко. Забить удалось всего лишь три мяча в четырех турах Лиги конференций.
Коэффициенты матча Балкани — Виктория Пльзень
В своем последнем поединке команда взяла три очка. «Балкани» уверенно расправились с «Малишево» (2:0).
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Да и серия из двух кряду викторий явно пойдет в плюс. Косоварам палец в рот не клади, да и шансы на выход в плей-офф вполне себе рабочие.
Наверняка «Балкани» постарается добыть, как минимум, балл. Да и чехи уже обеспечили себе 1 место, так что явно не будут надрываться.
«Виктория» Пльзень
Эта команда уже обеспечила себе первенство в группе. Чехи выиграли все свои четыре поединка группового этапа.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. Пропущен всего один мяч, хоть и забито всего 5.
В своем последнем поединке «Виктория» Пльзень не сумела победить. Ничья с «Градец-Кралове» (1:1) явно не прибавила положительных эмоций.
Вот только в чемпионате Чехии команда находится всего на 5 месте. Так что за чемпионство посражаться уже не выйдет.
И уж точно гости постараются добыть очередную викторию. Вот только тренерский штаб может предоставить отдых некоторым лидерам: цель-то уже достигнута.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Балкани» предлагают — 2.08.
На викторию «Виктории» Пльзень дают — 3.25, ничья оценена — в 3.70.
Обе команды
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.18.