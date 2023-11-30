«Балкани» сыграет на своем поле с «Викторией» Пльзень в рамках 5-го тура Лиги конференций. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:45 мск. «Балкани» — «Виктория» Пльзень: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Балкани»

Эта команда находится на 3 месте в группе C. Косовары имеют в активе 4 очка, но по дополнительным показателям уступают «Астане».

Вот только с реализацией у команды не все так гладко. Забить удалось всего лишь три мяча в четырех турах Лиги конференций.

Коэффициенты матча Балкани — Виктория Пльзень 1X2Новым игрокам 2.183.753.20Бонус$9500

В своем последнем поединке команда взяла три очка. «Балкани» уверенно расправились с «Малишево» (2:0).

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Да и серия из двух кряду викторий явно пойдет в плюс. Косоварам палец в рот не клади, да и шансы на выход в плей-офф вполне себе рабочие.

Наверняка «Балкани» постарается добыть, как минимум, балл. Да и чехи уже обеспечили себе 1 место, так что явно не будут надрываться.

«Виктория» Пльзень

Эта команда уже обеспечила себе первенство в группе. Чехи выиграли все свои четыре поединка группового этапа.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. Пропущен всего один мяч, хоть и забито всего 5.

В своем последнем поединке «Виктория» Пльзень не сумела победить. Ничья с «Градец-Кралове» (1:1) явно не прибавила положительных эмоций.

Вот только в чемпионате Чехии команда находится всего на 5 месте. Так что за чемпионство посражаться уже не выйдет.

И уж точно гости постараются добыть очередную викторию. Вот только тренерский штаб может предоставить отдых некоторым лидерам: цель-то уже достигнута.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Балкани» предлагают — 2.08.

На викторию «Виктории» Пльзень дают — 3.25, ничья оценена — в 3.70.

Обе команды имеют проблемы с реализацией , да и чехи уже не собираются надрываться.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.18.