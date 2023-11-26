«Урал» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Игра состоится 26 ноября, 14:00 (мск). «Урал» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Дела у команды Виктора Гончаренко идут не очень хорошо. Она не знает побед на протяжении уже 10 (!) туров и скатилась к зоне стыковых матчей. Сейчас екатеринбуржцы занимают 12-е место с 16 очками.

В последнем туре потерпел поражение в Самаре со счетом 1:3. Преимущество соперника на протяжении всей игры не вызывало никакого сомнения, «Урал» мог лишь огрызаться, но не более того.

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Единственный гол в начале второго тайма после стандарта забил центральный защитник Сильвие Бегич, выступавший ранее за «Крылья Советов». Сработал так называемый фактор «бывших». Но затем соперник спокойно и методично добился своего, забив два гола.

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В последнее время «Уралу» не хватает уверенности, главный тренер Виктор Гончаренко выглядит растерянным и нервным, часто срывается, что не способствует улучшению результата. Игра против «Краснодара» покажет, есть ли у нее характер или нет. Будет очень важна роль лидера Эрика Бикфалфи, который смог восстановиться окончательно после травмы.

«Краснодар»

Команда Владимира Ивича завершила первый круг на первом месте с двухочковым отрывом от «Зенита». Этот результат абсолютно закономерен, «быки» провели первую половину сезона стабильнее всех.

В последнем туре «Краснодар» экзаменовал «Зенит» (1:1) на своем поле, и команда успешно прошла проверку на характер и класс. «Быки» играли немного лучше, особенно в первом тайме, первыми открыли счет, но не смогли удержать победу.

Единственный мяч за «Краснодар» на счету Эдуарда Сперцяна, который сначала пробил по воротам Михаила Кержакова, а затем сам же и забил с из пределов вратарской. Эта ничья оставила «быков» лидером РПЛ и придала заряд уверенности на оставшуюся часть года.

«Краснодар» играет очень организованно, между линиями почти нет зазоров, сейчас он выглядит, как команда без слабых мест. У «быков» был небольшой спад несколько туров назад, когда команда стала чуть больше пропускать, но затем Владимир Ивич выправил ситуацию и вернул на победные рельсы.

Прогноз и ставка

Фаворитом матча букмекеры считают «Краснодар», что вполне логично. На их победу дают — 2,17, на «Урал» — 3,70. Ничья — 3,40.

Для команды Виктора Гончаренко настал момент истины, сможет ли он прервать свою серию неудачных матчей, которая изрядно затянулась. Успех в матче с лидером будет отличным шансом вернуть игрокам уверенность.

«Урал» на своем поле всегда играет гораздо мощнее и результативнее, поэтому неплохим вариантом для ставки видится «обе забьют» за 1,90. Команды вполне способны поразить ворота соперника.

Хозяевам некуда отступать, зона стыков уже рядом. «Урал» будет раскрываться, что на руку быстрым краям «быков». Поэтому можно попробовать взять более рисковый прогноз «победа Краснодара с тоталом больше 2,5» за 3,60.