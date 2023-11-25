ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне Новак ДжоковичКороль тенниса. Доминирование Джоковича начинает пугать Фернандо ДинизСказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год
  • 22:29
    • «Куньлунь» минимально обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Отправит ли «Пэлас» в зону вылета «Лутон»?

    «Лутон Таун» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.10) и прогноз на АПЛ 25 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лутон Таун Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Кристал Пэлас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лутон Таун» идет над зоной вылета
    «Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 18:00 мск. «Лутон Таун» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Ноября 2023 года

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» находится на 17-й строчке, набрав в 12-ти турах шесть очков. Отставание от зоны вылета составляет один балл.

    Новичок лиги покинул «опасную трясину» после недавнего матча с «Ливерпулем». Вопреки всем ожиданиям и прогнозам, встреча с одной из лучших команд сезона завершилась вничью — 1:1.

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Кристал Пэлас

    1X2Новым игрокам
  • 3.703.452.10Бонус$9500
    •

    Более того, мерсисайдцы ушли от поражения только в компенсированное время.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Шляпники» ни разу не выигрывали в шести предыдущих матчах, но при этом совершенно очевидно, что эту команду ни в коем случае нельзя недооценивать.

    «Кристал Пэлас»

    У «Орлов» выдался непростой период. Три встречи с непростыми соперниками, которые повлекли за собой потерю очков.

    В первом случае «Кристал Пэлас» крупно проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:4. Во втором — уступил «Тоттенхэму» с результатом 1:2, после чего — потерпел поражение от «Эвертона» (2:3).

  • Шмейхель, Чех, Алиссон и еще семь лучших вратарей в истории АПЛ
  • Топ-10 лучших вратарей в истории английской Премьер-лиги по версии Squawka
  • 21/11/2023

    • Спасением стала встреча с «Бернли», которую «Пэлас» выиграл (2:0). Это позволило клубу добиться паритета по количеству побед и поражений в сезоне, но теперь неудач больше, чем успехов — 5 против 4.

    В пяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей, поэтому его форма оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас» коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Кристал Пэлас» оценивается в 3,62, ничья — в 3,48.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет за 2,10.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь в трех из четырех последних матчей «Лутона» был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.56
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фламенго — Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Насьональ — Мильонариос
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Йокогама — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кавасаки — Касима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Ульсан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Моро-Каньяс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гастон — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сурхон — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лутон Таун» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. Отправит ли «Пэлас» в зону вылета «Лутон»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры