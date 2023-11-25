«Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 18:00 мск. «Лутон Таун» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» находится на 17-й строчке, набрав в 12-ти турах шесть очков. Отставание от зоны вылета составляет один балл.

Новичок лиги покинул «опасную трясину» после недавнего матча с «Ливерпулем». Вопреки всем ожиданиям и прогнозам, встреча с одной из лучших команд сезона завершилась вничью — 1:1.

Коэффициенты матча Лутон Таун — Кристал Пэлас 1X2Новым игрокам 3.703.452.10Бонус$9500

Более того, мерсисайдцы ушли от поражения только в компенсированное время.

Все прогнозы на АПЛ

«Шляпники» ни разу не выигрывали в шести предыдущих матчах, но при этом совершенно очевидно, что эту команду ни в коем случае нельзя недооценивать.

«Кристал Пэлас»

У «Орлов» выдался непростой период. Три встречи с непростыми соперниками, которые повлекли за собой потерю очков.

В первом случае «Кристал Пэлас» крупно проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:4. Во втором — уступил «Тоттенхэму» с результатом 1:2, после чего — потерпел поражение от «Эвертона» (2:3).

Спасением стала встреча с «Бернли», которую «Пэлас» выиграл (2:0). Это позволило клубу добиться паритета по количеству побед и поражений в сезоне, но теперь неудач больше, чем успехов — 5 против 4.

В пяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей, поэтому его форма оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас» коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Кристал Пэлас» оценивается в 3,62, ничья — в 3,48.

В четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет за 2,10.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь в трех из четырех последних матчей «Лутона» был реализован именно такой сценарий.