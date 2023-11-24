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    Прервет ли «Ганновер» беспроигрышную серию «Герты»?

    «Ганновер» — «Герта». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ганновер» — «Герта»
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    «Герта» не проигрывает пять матчей кряду
    «Ганновер» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:30 мск. «Ганновер» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 24 Ноября 2023 года
    Ганновер-96
  • Ганновер
    •  Ганновер-96 20:30 Герта Герта
  • Берлин
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    «Ганновер»

    Команда в нынешнем сезоне борется за высокие места. На текущий момент «Ганновер» пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы в одном балле от проходного 3-го места.

    В плане реализации команда выглядит весьма уверенно. В 13 матчах игроки «Ганновера» смогли забить 26 мячей.

    Коэффициенты матча Ганновер-96 — Герта

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  • 2.203.603.15Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела слабо. «Ганновер» в чужих стенах разошелся миром с «Санкт-Паули» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей, так что у хозяев, в целом, неплохая форма.

    «Герта»

    Берлинцы после вылета из элитного дивизиона в прошлом сезоне выступают во Второй Бундеслиге, где занимают 12-ю позицию после 13-ти туров.

    «Старая Дама» отстает от зоны плей-офф за путевку в Первую Бундеслигу на пять очков, так что у нее остаются не самые плохие шансы на повышение в классе.

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    • Также «Герта» прошла два раунда Кубка Германии в текущем сезоне. В первом — клуб разгромил «Карл Цейсс» (5:0), а во втором сенсационно — «Майнц» (3:0).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три победы и две ничьи, так что у гостей отличная форма и неплохие шансы набрать очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ганновер» коэффициент на победу которого равен 2,13. Успех «Герты» оценивается в 3,11, ничья — в 3,73.

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    В четырех последних матчах на своем поле хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ганновер» выиграет за 2,13.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,44, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Ганновер» — «Герта»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Ганновер» беспроигрышную серию «Герты»?
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