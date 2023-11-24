«Ганновер» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:30 мск. «Ганновер» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ганновер»

Команда в нынешнем сезоне борется за высокие места. На текущий момент «Ганновер» пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы в одном балле от проходного 3-го места.

В плане реализации команда выглядит весьма уверенно. В 13 матчах игроки «Ганновера» смогли забить 26 мячей.

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Свой последний поединок команда провела слабо. «Ганновер» в чужих стенах разошелся миром с «Санкт-Паули» (0:0).

Все прогнозы на футбол

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей, так что у хозяев, в целом, неплохая форма.

«Герта»

Берлинцы после вылета из элитного дивизиона в прошлом сезоне выступают во Второй Бундеслиге, где занимают 12-ю позицию после 13-ти туров.

«Старая Дама» отстает от зоны плей-офф за путевку в Первую Бундеслигу на пять очков, так что у нее остаются не самые плохие шансы на повышение в классе.

Также «Герта» прошла два раунда Кубка Германии в текущем сезоне. В первом — клуб разгромил «Карл Цейсс» (5:0), а во втором сенсационно — «Майнц» (3:0).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три победы и две ничьи, так что у гостей отличная форма и неплохие шансы набрать очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ганновер» коэффициент на победу которого равен 2,13. Успех «Герты» оценивается в 3,11, ничья — в 3,73.

В четырех последних матчах на своем поле хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ганновер» выиграет за 2,13.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,44, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.