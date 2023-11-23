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    Кто выйдет в финал Кубка Аргентины?

    «Бока Хуниорс» — «Эстудиантес». Прогноз, ставка (к. 2.02) на чемпионат Бразилии 23 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Эстудиантес»
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    «Бока Хуниорс» — фаворит матча
    «Бока Хуниорс» на своем поле сыграет против «Эстудиантеса» в матче полуфинала Кубка Аргентины. Встреча, которая пройдет в ночь на 23 ноября, начнется в 03:10 по мск. «Бока Хуниорс» — «Эстудиантес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Команда сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины. На пути в полуфинал «Бока Хуниорс» прошла четырех соперников.

    При этом «Бока Хуниорс» в 13 матчах забил всего лишь 15 мячей. Да и выиграла команда только три раза в чемпионате.

    В предыдущем туре чемпионата «Бока Хуниорс» победила. Дома команда с минимальным счетом обыграла «Ньюэллз Олд Бойз» (1:0).

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    Победа в прошлом матче прервала безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка (два поражения и две ничьи), так что у хозяев, в целом, не лучшая форма.

    «Эстудиантес»

    Как и соперник, «Эстудиантес» прошел четыре стадии Кубка Аргентины. Что любопытно, в трех из четырех матчей ему пришлось играть на выезде, как это придется и сейчас.

    Команда сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В предыдущем туре она победила на выезде «Сентраль Кордоба» (1:0).

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    • При этом «Студенты» в 13 матчах забили всего лишь 10 мячей. Да и выиграла команда только четыре раза в чемпионате.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при трех победах и одной ничьей, так что у гостей лучше форма, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Боку Хуниорс», коэффициент на победу которой равен 2,49. Успех «Эстудиантеса» оценивается в 2,92, ничья — в 3,06.

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    В семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,02.

    Еще один вариант ставки — «Эстудиантес» выиграет за 2,92, ведь в трех из четырех последних матчей гости победили.

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    «Бока Хуниорс» — «Эстудиантес»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на футбол. Кто выйдет в финал Кубка Аргентины?
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