«Бока Хуниорс» на своем поле сыграет против «Эстудиантеса» в матче полуфинала Кубка Аргентины. Встреча, которая пройдет в ночь на 23 ноября, начнется в 03:10 по мск. «Бока Хуниорс» — «Эстудиантес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бока Хуниорс»

Команда сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины. На пути в полуфинал «Бока Хуниорс» прошла четырех соперников.

При этом «Бока Хуниорс» в 13 матчах забил всего лишь 15 мячей. Да и выиграла команда только три раза в чемпионате.

В предыдущем туре чемпионата «Бока Хуниорс» победила. Дома команда с минимальным счетом обыграла «Ньюэллз Олд Бойз» (1:0).

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Победа в прошлом матче прервала безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка (два поражения и две ничьи), так что у хозяев, в целом, не лучшая форма.

«Эстудиантес»

Как и соперник, «Эстудиантес» прошел четыре стадии Кубка Аргентины. Что любопытно, в трех из четырех матчей ему пришлось играть на выезде, как это придется и сейчас.

Команда сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В предыдущем туре она победила на выезде «Сентраль Кордоба» (1:0).

При этом «Студенты» в 13 матчах забили всего лишь 10 мячей. Да и выиграла команда только четыре раза в чемпионате.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при трех победах и одной ничьей, так что у гостей лучше форма, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Боку Хуниорс», коэффициент на победу которой равен 2,49. Успех «Эстудиантеса» оценивается в 2,92, ничья — в 3,06.

В семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,02.

Еще один вариант ставки — «Эстудиантес» выиграет за 2,92, ведь в трех из четырех последних матчей гости победили.