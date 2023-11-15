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    «Чарльтон» поставит на место дерзких выскочек

    «Крэй Велли Пэйпер Миллс» — «Чарльтон». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крэй Велли Пэйпер Миллс» — «Чарльтон»
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    «Чарльтон»
    «Крэй Велли Пэйпер Миллс» сыграет на своем поле с «Чарльтоном» в рамках 1/128 финала Кубка Англии. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 22:45 мск. «Крэй Велли Пэйпер Миллс» — «Чарльтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Крэй Велли Пэйпер Миллс»

    Скромняги из самых низов английского футбола уже прыгнули выше головы. Ничья в первом матче с «Чарльтоном» (1:1) вполне сойдет за подвиг.

    При этом «Крэй Велли Пэйпер Миллс» в предыдущем раунде Кубка Англии прошел «Чатем». На выезде команда победила со счетом 2:0.

    В первом матче с «Чарльтоном» команде откровенно повезло. И забила она усилиями защитника соперников Лукаса Несса, отправившего мяч в собственные ворота.

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    И уж тем более не стоит рассчитывать на недооценку себя со стороны соперника. Да и фарт ведь тоже рано или поздно заканчивается.

    И уж наверняка хозяева будут предельно внимательными в обороне. Главным будет не пропустить быстрый мяч.

    «Чарльтон»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма посредственно. В третьем английском дивизионе «Чарльтон» борется за попадание в стыки.

    Нынешнее 11 место для «Чарльтона» является провалом. Да и отставание от искомой шестой позиции все еще немаленькое — 5 очков.

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    • Свой последний поединок команда провела блестяще. «Чарльтон» на выезде дал бой лидеру дивизиона «Портсмуту» (2:2).

    А вот до того команда переиграла «Уиган» (3:2). Впрочем, еще раньше «Чарльтон» в родных стенах уступил «Болтону» (0:2).

    Наверняка «Чарльтон» постарается извлечь уроки из первой встречи. Гости просто обязаны ставить на место дерзких выскочек.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Чарльтона» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Крэй Велли Пэйпер Миллс» дают — 10.50, ничья оценена — в 6.20.

    «Чарльтон» на две головы сильнее столь скромного оппонента, что явно докажет на деле.

    Наш прогноз — Фора «Чарльтона» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.12.

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    «Крэй Велли Пэйпер Миллс» — «Чарльтон»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на футбол. «Чарльтон» поставит на место дерзких выскочек
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