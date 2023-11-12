«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Челси» в 12-м туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.

В понедельник «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом» — 4:1.

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Как ни странно, счет — это, пожалуй, единственное, что порадовало главного тренера «синих» Маурисио Почеттино.

«Челси» набрал очки в дерби по одной простой причине: соперник с 55-й минуты играл вдевятером.

В равных составах «Тоттенхэм» порой конкретно «возил» «Челси», который по игре пока что ближе к середнякам, чем к тем, кто борется за места в топ-6.

Все прогнозы на АПЛ

«Челси» выиграл лишь один из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках АПЛ, при этом забив лишь шесть мячей. В данном случае соотношение цена-качество просто катастрофическое. Портатив за год почти миллиард евро, «Челси» так и не удалось собрать конкурентоспособную команду.

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» тем временем занимает первое место, набрав в 11-ти турах 27 очков.

«Манчестер Сити» единолично возглавил таблицу по итогам предыдущего игрового дня. К слову, не без помощи «Челси», который стал первой командой, победившей «Тоттенхэм» в этом сезоне.

Команда Хосепа Гвардиолы за пару дней до этого разнесла на своем поле «Борнмут» — 6:1. В этом матче свирепствовал Жереми Доку. Бельгийский вингер забил гол и сделал четыре результативные передачи.

Ранее на этой неделе «Ман Сити» благодаря дублю Эрлинга Холанна одержал уверенную победу над швейцарским «Янг Бойз» (3:0) и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» выиграл пять предыдущих матчей с общим счетом 17:3.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Манчестер Сити» — за 1.78.

Когда-то «Тоттенхэм» под руководством Почеттино неоднократно вставлял «Ман Сити» палки в колеса, но сейчас у аргентинца чересчур сырая команда, которая явно не готова к подобным подвигам.

Ставка — победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 3.08.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Манчестер Сити» в обоих таймах за 2.57.