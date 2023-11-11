В 12-м туре чемпионата Италии «Ювентус» примет «Кальяри» на стадионе «Альянц». Встреча состоится 11 ноября в 20:00 мск. «Ювентус» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Команде пришлось пройти немало трудностей для того, чтобы заново быть одним из лидеров Серии А. «Ювентус» потерял очки в прошлом сезоне из-за дисквалификации, а в нынешнем сезоне остался без лидеров команды из-за различных нарушений.

Сейчас «Ювентус» занимает 2-е место в таблице Серии А и уже по-настоящему напоминает ту команду, которая была несколько лет назад. «Старая синьора» уступает лидерство в чемпионате только «Интеру», отставая на 2 балла.

Коэффициенты матча Ювентус — Кальяри 1X2Новым игрокам 1.404.909.00Бонус$9500

«Ювентус» очень мало пропускает — всего 6 голов за 11 встреч при 17-ти забитых. В последних 6-ти матчах у «бьянконери» 5 побед и одна ничья. Интересно, что команда не пропустила ни одного гола за этот период.

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В одном из последних туров «Ювентус» в гостях обыграл «Милан» (1:0), забив единственный гол на 63-й минуте встречи. Так что и против топ-клубов туринцы хороши.

«Кальяри»

«Кальяри» также прошел одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб разгромил «Палермо» (2:1) на своем поле.

Команда начала нынешний чемпионат крайне неудачно, оказавшись в зоне вылета. Но сейчас сардинцы пребывают на безопасном 17-м месте турнирной таблицы Серии А.

И все же, «россоблу» явно придется активно сражаться за выживание. Команда сейчас лишь на один балл опережает зону вылета и впереди встреча с одним из фаворитом лиги.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что гости набрали неплохую форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех «Кальяри» оценивается в 8,24, ничья — в 4,80.

В пяти последних матчах гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,07.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,80, ведь в семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.