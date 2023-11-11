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    Станет ли «Кальяри» проблемой для «Ювентуса»?

    «Ювентус» — «Кальяри». Ставки (к. 2.07) и прогноз на чемпионат Италии 11 ноября 2023 года

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    «Ювентус» — фаворит матча
    В 12-м туре чемпионата Италии «Ювентус» примет «Кальяри» на стадионе «Альянц». Встреча состоится 11 ноября в 20:00 мск. «Ювентус» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Ноября 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 20:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    «Ювентус»

    Команде пришлось пройти немало трудностей для того, чтобы заново быть одним из лидеров Серии А. «Ювентус» потерял очки в прошлом сезоне из-за дисквалификации, а в нынешнем сезоне остался без лидеров команды из-за различных нарушений.

    Сейчас «Ювентус» занимает 2-е место в таблице Серии А и уже по-настоящему напоминает ту команду, которая была несколько лет назад. «Старая синьора» уступает лидерство в чемпионате только «Интеру», отставая на 2 балла.

    Коэффициенты матча Ювентус — Кальяри

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    «Ювентус» очень мало пропускает — всего 6 голов за 11 встреч при 17-ти забитых. В последних 6-ти матчах у «бьянконери» 5 побед и одна ничья. Интересно, что команда не пропустила ни одного гола за этот период.

    Все прогнозы на Серию А

    В одном из последних туров «Ювентус» в гостях обыграл «Милан» (1:0), забив единственный гол на 63-й минуте встречи. Так что и против топ-клубов туринцы хороши.

    «Кальяри»

    «Кальяри» также прошел одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб разгромил «Палермо» (2:1) на своем поле.

    Команда начала нынешний чемпионат крайне неудачно, оказавшись в зоне вылета. Но сейчас сардинцы пребывают на безопасном 17-м месте турнирной таблицы Серии А.

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    • И все же, «россоблу» явно придется активно сражаться за выживание. Команда сейчас лишь на один балл опережает зону вылета и впереди встреча с одним из фаворитом лиги.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что гости набрали неплохую форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех «Кальяри» оценивается в 8,24, ничья — в 4,80.

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    В пяти последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,07.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,80, ведь в семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Ювентус» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Станет ли «Кальяри» проблемой для «Ювентуса»?
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