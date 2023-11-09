«Заря»
Эта команда сейчас находится на 2 месте в группе. В двух матчах подопечные Валерия Кривенцова набрали 4 очка.
При этом «Заря» пропустила лишь один мяч. Да и вообще, луганчане смотрятся весьма выгодно на фоне более опытных соперников.
В предыдущем своем поединке «Заря» не сумела победить. Обидный рикошет привел к ничьей со слабым «Вересом» (2:2).
Все прогнозы на Лигу конференций
Вылетели луганчане и из Кубка Украины. В четвертьфинале команда Кривенцова была разгромлена «Черноморцем» (1:4).
В кадровом плане у номинальных хозяев практически полная идиллия. Да и лидеры команды находятся в неплохих физических кондициях.
«Маккаби» Тель-Авив
Эта команда на данный момент оккупировала 3 строчку в группе. Израильтяне в двух матчах набрали 3 очка.
Вот только оборона тельавивцев частенько дает сбои. В двух матчах группового этапа Лиги конференций команда пропустила 4 мяча.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Маккаби» Тель-Авив еще месяц назад уступил «Генту» (0:2).
Да и вообще, месячный простой явно не пойдет в плюс израильтянам. К тому же соперник постепенно набирает обороты.
Наверняка «Маккаби» Тель-Авив снова постарается найти свои шансы в атаке. До последнего поражения от «Гента» команда имела трехматчевую победную серию.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.77.
На викторию «Зари» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.74.
Луганчане
Наш прогноз — Победа «Зари» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.