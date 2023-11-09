«Заря» сыграет на своем поле с «Маккаби» Тель-Авив в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Заря» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

Эта команда сейчас находится на 2 месте в группе. В двух матчах подопечные Валерия Кривенцова набрали 4 очка.

При этом «Заря» пропустила лишь один мяч. Да и вообще, луганчане смотрятся весьма выгодно на фоне более опытных соперников.

В предыдущем своем поединке «Заря» не сумела победить. Обидный рикошет привел к ничьей со слабым «Вересом» (2:2).

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Вылетели луганчане и из Кубка Украины. В четвертьфинале команда Кривенцова была разгромлена «Черноморцем» (1:4).

В кадровом плане у номинальных хозяев практически полная идиллия. Да и лидеры команды находятся в неплохих физических кондициях.

«Маккаби» Тель-Авив

Эта команда на данный момент оккупировала 3 строчку в группе. Израильтяне в двух матчах набрали 3 очка.

Вот только оборона тельавивцев частенько дает сбои. В двух матчах группового этапа Лиги конференций команда пропустила 4 мяча.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Маккаби» Тель-Авив еще месяц назад уступил «Генту» (0:2).

Да и вообще, месячный простой явно не пойдет в плюс израильтянам. К тому же соперник постепенно набирает обороты.

Наверняка «Маккаби» Тель-Авив снова постарается найти свои шансы в атаке. До последнего поражения от «Гента» команда имела трехматчевую победную серию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.77.

На викторию «Зари» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.74.

Луганчане имеют преимущество в плане игровой практики , и уж точно не уступят израильтянам.

Наш прогноз — Победа «Зари» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.