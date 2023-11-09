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    «Заря» не уступит израильтянам

    «Заря» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз и ставка (к. 2.05) на Лигу конференций 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Маккаби» Тель-Авив
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    «Заря»
    «Заря» сыграет на своем поле с «Маккаби» Тель-Авив в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Заря» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 09 Ноября 2023 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 23:00 Маккаби Т-А Маккаби Т-А
  • Лига конференций. Группа B
    •

    «Заря»

    Эта команда сейчас находится на 2 месте в группе. В двух матчах подопечные Валерия Кривенцова набрали 4 очка.

    При этом «Заря» пропустила лишь один мяч. Да и вообще, луганчане смотрятся весьма выгодно на фоне более опытных соперников.

    В предыдущем своем поединке «Заря» не сумела победить. Обидный рикошет привел к ничьей со слабым «Вересом» (2:2).

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    Вылетели луганчане и из Кубка Украины. В четвертьфинале команда Кривенцова была разгромлена «Черноморцем» (1:4).

    В кадровом плане у номинальных хозяев практически полная идиллия. Да и лидеры команды находятся в неплохих физических кондициях.

    «Маккаби» Тель-Авив

    Эта команда на данный момент оккупировала 3 строчку в группе. Израильтяне в двух матчах набрали 3 очка.

    Вот только оборона тельавивцев частенько дает сбои. В двух матчах группового этапа Лиги конференций команда пропустила 4 мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Маккаби» Тель-Авив еще месяц назад уступил «Генту» (0:2).

    Да и вообще, месячный простой явно не пойдет в плюс израильтянам. К тому же соперник постепенно набирает обороты.

    Наверняка «Маккаби» Тель-Авив снова постарается найти свои шансы в атаке. До последнего поражения от «Гента» команда имела трехматчевую победную серию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.77.

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    На викторию «Зари» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.74.

    Луганчане имеют преимущество в плане игровой практики, и уж точно не уступят израильтянам.

    Наш прогноз — Победа «Зари» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.

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    «Заря» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. «Заря» не уступит израильтянам
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