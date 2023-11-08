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    «Орландо» добьется желаемого

    «Нэшвилл» — «Орландо». Ставки (к. 1.84) и прогноз на МЛС 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Орландо»
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    8 ноября в Нэшвилле состоится ответный поединок 1/8 финала плей-офф МЛС, в котором «Нэшвилл» примет «Орландо». Начало в 05:00 мск. В первом поединке «Орландо» выиграл 1:0. «Нэшвилл» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 08 Ноября 2023 года
    Нэшвилл
  • Нашвилл
    •  Нэшвилл 05:00 Орландо Сити Орландо Сити
  • Орландо
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    «Нэшвилл»

    «Музыканты» проиграли два матча подряд и теперь им надо исправлять ситуацию. Интересно, что в обоих случаях они уступили с одинаковым счетом 0:1.

    В заключительном туре регулярного сезона команда проиграла «Нью-Йорк Ред Буллс». Ну и после проиграла «Орландо» в плей-офф.

    «Нэшвилл» пропустил в трех матчах турнира подряд. Сюда стоит добавить игру против «Нью-Инглэнд Революшн», завершившуюся со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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    Нельзя сказать, что «Нэшвилл» — домашняя команда. Он проиграл 2 из 3 матчей на своем поле и не смог выиграть в 5 из 6 встреч.

    «Орландо»

    У «горожан» безупречная форма на данный момент. На их счету уже 5 побед подряд, причем до этого дважды клуб выиграл всухую.

    Помимо «Нэшвилла» «Орландо» обыграл «Торонто» (2:0). Такой результат позволил команде набрать 63 очка и закрепиться на 2-м месте в таблице Восточной конференции.

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    • «Фиолетовые» выиграли 3 из 4 последних матчей на выезде. Так что в чужих стенах они тоже очень опасны.

    При этом в четырех выездных матчах «Орландо» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят, что «Нэшвилл» может переломить ход противостояния победой. Котировки составляют 2.01 и 3.75 соответственно.

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    «Орландо» дважды обыграл «Нэшвилл» всухую и со счетом 1:0. «Нэшвиллу» придется идти вперед, но соперник хорошо играет в обороне.

    «Орландо» забить непросто. Клуб не пропустил в 4 из 5 матчей турнира. Скорее всего, гости смогут устоять и при этом не будет размена голами. Ставка на Х2 за 1.84.

    Вторая ставка на то, что обе команды не забьют за 2.17.

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    «Нэшвилл» — «Орландо»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. «Орландо» добьется желаемого
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