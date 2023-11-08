8 ноября в Нэшвилле состоится ответный поединок 1/8 финала плей-офф МЛС, в котором «Нэшвилл» примет «Орландо». Начало в 05:00 мск. В первом поединке «Орландо» выиграл 1:0. «Нэшвилл» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

«Музыканты» проиграли два матча подряд и теперь им надо исправлять ситуацию. Интересно, что в обоих случаях они уступили с одинаковым счетом 0:1.

В заключительном туре регулярного сезона команда проиграла «Нью-Йорк Ред Буллс». Ну и после проиграла «Орландо» в плей-офф.

«Нэшвилл» пропустил в трех матчах турнира подряд. Сюда стоит добавить игру против «Нью-Инглэнд Революшн», завершившуюся со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все прогнозы на футбол

Нельзя сказать, что «Нэшвилл» — домашняя команда. Он проиграл 2 из 3 матчей на своем поле и не смог выиграть в 5 из 6 встреч.

«Орландо»

У «горожан» безупречная форма на данный момент. На их счету уже 5 побед подряд, причем до этого дважды клуб выиграл всухую.

Помимо «Нэшвилла» «Орландо» обыграл «Торонто» (2:0). Такой результат позволил команде набрать 63 очка и закрепиться на 2-м месте в таблице Восточной конференции.

«Фиолетовые» выиграли 3 из 4 последних матчей на выезде. Так что в чужих стенах они тоже очень опасны.

При этом в четырех выездных матчах «Орландо» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят, что «Нэшвилл» может переломить ход противостояния победой. Котировки составляют 2.01 и 3.75 соответственно.

«Орландо» дважды обыграл «Нэшвилл» всухую и со счетом 1:0. «Нэшвиллу» придется идти вперед, но соперник хорошо играет в обороне.

«Орландо» забить непросто. Клуб не пропустил в 4 из 5 матчей турнира. Скорее всего, гости смогут устоять и при этом не будет размена голами. Ставка на Х2 за 1.84.

Вторая ставка на то, что обе команды не забьют за 2.17.