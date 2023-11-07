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    «Годой Крус» начнет без раскачки

    «Годой Крус» — «Платенсе». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Годой Крус» — «Платенсе»
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    «Годой Крус»
    «Годой Крус» сыграет на своем поле с «Платенсе» в рамках 12-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 00:30 мск. «Годой Крус» — «Платенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Годой Крус»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Годой Крус» находится на 2 месте в Кубке Профессиональной лиги.

    Причем команда набрала 18 очков, отставая от лидера лишь по дополнительным показателям. Вот только забивает «Годой Крус» маловато: 11 мячей в 11 поединках.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Годой Крус» минимально уступил «Тигре».

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    Матчи с «Платенсе» для команды традиционно складываются неплохо. В пяти последних поединках добыто две победы при одной коллизии.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. Пора бы команде улучшать свои атакующие показатели, да и в лидерах удержаться хочется.

    «Платенсе»

    Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. На текущий момент «Платенсе» пребывает на 5 месте таблицы.

    Вот и с реализацией у команды не все в порядке. Игроки «Платенсе» в 11 матчах сумели отличиться всего 11 точными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь успешно. В родных стенах «Платенсе» расписал мировую с «Ньюэллс Олд Бойз» (0:0).

    Причем эта ничья стала для команды второй кряду. Правда, до того «Платенсе» сумел переиграть «Эстудиантес» (2:1).

    Наверняка «Платенсе» будет действовать вторым номером. Между тем, контратаки в исполнении команды выглядят весьма опасно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Годой Крус» предлагают — 1.95.

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    На викторию «Платенсе» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.24.

    «Годой Крус» мотивирован закрепиться в лидерах турнира, а значит, будет атаковать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Годой Крус» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.

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    «Годой Крус» — «Платенсе»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. «Годой Крус» начнет без раскачки
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