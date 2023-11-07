«Годой Крус»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Годой Крус» находится на 2 месте в Кубке Профессиональной лиги.
Причем команда набрала 18 очков, отставая от лидера лишь по дополнительным показателям. Вот только забивает «Годой Крус» маловато: 11 мячей в 11 поединках.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Годой Крус» минимально уступил «Тигре».
Матчи с «Платенсе» для команды традиционно складываются неплохо. В пяти последних поединках добыто две победы при одной коллизии.
И уж точно хозяева будут активно атаковать. Пора бы команде улучшать свои атакующие показатели, да и в лидерах удержаться хочется.
«Платенсе»
Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. На текущий момент «Платенсе» пребывает на 5 месте таблицы.
Вот и с реализацией у команды не все в порядке. Игроки «Платенсе» в 11 матчах сумели отличиться всего 11 точными выстрелами.
Свой последний поединок команда провела не столь успешно. В родных стенах «Платенсе» расписал мировую с «Ньюэллс Олд Бойз» (0:0).
Причем эта ничья стала для команды второй кряду. Правда, до того «Платенсе» сумел переиграть «Эстудиантес» (2:1).
Наверняка «Платенсе» будет действовать вторым номером. Между тем, контратаки в исполнении команды выглядят весьма опасно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Годой Крус» предлагают — 1.95.
На викторию «Платенсе» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.24.
Наш прогноз — Победа «Годой Крус» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.