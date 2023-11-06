«Урал»
Команда все никак не может выйти на стабильный результат, болтаясь в нижней части турнирной таблицы РПЛ, даже несмотря на то, что «Урал» местами выдает футбол приличного уровня. Команда занимает 11-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе.
В последних матчах команда Виктора Гончаренко не отличается положительными результатами. В последних 5-и встречах «Урал» одержал одну победу, 3 раза проиграл и один раз сыграл вничью. За этот период команда пропустила 10 голов при 7-и забитых.
Коэффициенты матча Урал — Рубин
В последнем туре РПЛ «Урал» проиграл «Динамо» (1:2), забив единственный гол только на 90+5-й минуте. В том матче команда Гончаренко играла неплохо, местами даже владела преимуществом, но реализовать свои моменты не смогла.
Предстоящий матч для «Урала» станет принципиальным, ведь «Рубин» является соседом по турнирной таблице. К тому же, казанцы начали радовать своими результатами в последнее время. «Урал» занимает 12-е место в лиге по результатам домашних встреч.
«Рубин»
Команда начала потихоньку выбираться из той ямы, в которую попала с самого начала сезона. «Рубин» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. Столько же баллов, к слову, и у «Урала».
Казанцы пропускают довольно много в нынешнем сезоне — 20 голов за 13 встреч при 12-и забитых. В последних матчах РПЛ «Рубин» стал действовать более осторожно на своей половине поля.
В последних 5-и встречах в рамках РПЛ казанцы проиграли только «Краснодару» (0:2), победил «Факел», «Ахмат» и «Балтику» с одинаковым счетом 1:0. К тому же, команда сыграла вничью с ЦСКА, так и не забив ни одного гола.
Стоит отметить, что «Рубин» уже играл против «Урала» в рамках Кубка России 3 октября этого года. В том матче казанская команда проиграла сопернику со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Урал», коэффициент на победу которого равен 2.20. Успех «Рубина» оценивается в 3.50, ничья — в 3.30.
В предстоящем матче команды будут играть на результат. Можно предположить, что «Рубин» и «Урал» сыграют с оглядкой на свои ворота.
Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.30.
Еще один вариант ставки — «Урал» забьет в 1-м тайме за 2.02.