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    Сможет ли «Рубин» обогнать «Урал» в таблице РПЛ?

    «Урал» — «Рубин». Прогноз и ставка (к. 3.30) на футбол 6 ноября 2023 года

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    «Урал»
    6 ноября в 16:30 мск стартует матч 14-го тура чемпионата России, в котором «Урал» примет «Рубин». «Урал» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Ноября 2023 года
    Урал
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    •  Урал 16:30 Рубин Рубин
  • Казань
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    «Урал»

    Команда все никак не может выйти на стабильный результат, болтаясь в нижней части турнирной таблицы РПЛ, даже несмотря на то, что «Урал» местами выдает футбол приличного уровня. Команда занимает 11-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе.

    В последних матчах команда Виктора Гончаренко не отличается положительными результатами. В последних 5-и встречах «Урал» одержал одну победу, 3 раза проиграл и один раз сыграл вничью. За этот период команда пропустила 10 голов при 7-и забитых.

    Коэффициенты матча Урал — Рубин

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    В последнем туре РПЛ «Урал» проиграл «Динамо» (1:2), забив единственный гол только на 90+5-й минуте. В том матче команда Гончаренко играла неплохо, местами даже владела преимуществом, но реализовать свои моменты не смогла.

    Все прогнозы на РПЛ

    Предстоящий матч для «Урала» станет принципиальным, ведь «Рубин» является соседом по турнирной таблице. К тому же, казанцы начали радовать своими результатами в последнее время. «Урал» занимает 12-е место в лиге по результатам домашних встреч.

    «Рубин»

    Команда начала потихоньку выбираться из той ямы, в которую попала с самого начала сезона. «Рубин» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. Столько же баллов, к слову, и у «Урала».

    Казанцы пропускают довольно много в нынешнем сезоне — 20 голов за 13 встреч при 12-и забитых. В последних матчах РПЛ «Рубин» стал действовать более осторожно на своей половине поля.

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    • В последних 5-и встречах в рамках РПЛ казанцы проиграли только «Краснодару» (0:2), победил «Факел», «Ахмат» и «Балтику» с одинаковым счетом 1:0. К тому же, команда сыграла вничью с ЦСКА, так и не забив ни одного гола.

    Стоит отметить, что «Рубин» уже играл против «Урала» в рамках Кубка России 3 октября этого года. В том матче казанская команда проиграла сопернику со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Урал», коэффициент на победу которого равен 2.20. Успех «Рубина» оценивается в 3.50, ничья — в 3.30.

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    В предстоящем матче команды будут играть на результат. Можно предположить, что «Рубин» и «Урал» сыграют с оглядкой на свои ворота.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.30.

    Еще один вариант ставки — «Урал» забьет в 1-м тайме за 2.02.

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    «Урал» — «Рубин»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рубин» обогнать «Урал» в таблице РПЛ?
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