Московский ЦСКА на своем поле сыграет с «Пари Нижний Новгород» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 5 ноября, 16:30 (мск). ЦСКА — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

После 13-ти туров команда Владимира Федотова располагается на четвертой позиции с 21 очком и имеет отличную возможность подняться еще выше, так как «Крылья Советов» потеряли форму начала сезона.

В последней игре ЦСКА смог нанести первое поражение «Краснодару» в чемпионате со счетом 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов отменным ударом в дальний угол. А голевую ему передачу узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев, который становится все более важной фигурой в рядах «армейцев».

Коэффициенты матча ЦСКА — Пари НН 1X2Новым игрокам 1.534.306.80Бонус$9500

В Кубке России на неделе команда Владимира Федотова обыграла на своем поле со счетом 3:1 «Оренбург», заняв первое место в своей группе. Дубль в этом матче оформил Федор Чалов, еще один гол на счету Антона Заболотного.

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Что интересно, ЦСКА играл в кубковом матче составом близким к оптимальному, только пару позиций заняли резервисты, которые никак не выпадали. А Владимир Федотов в очередной раз доказывает, что даже с учетом обилия травм в оборонительной линии всегда может выкрутиться из непростой ситуации.

«Пари НН»

Подопечные Сергея Юрана отлично смотрятся в этом сезоне и пока идут на седьмом месте в чемпионате с 20 очками. Причем, группа преследователей «Краснодара» и «Зенита» довольно плотная, и одна победа позволит подняться по турнирной лестнице на пару позиций.

В последнем туре «Пари Нижний Новгород» обыграл на своем поле «Сочи» со счетом 1:0. В том матче команде невероятно фартило, а голкипер Артур Нигматуллин еще и поймал кураж. «Сочи» владел полной инициативой на поле, создал множество моментов, но забить так и не смог.

Достаточно сказать, что команда Александра Точилина била два раза пенальти, но их не реализовала. В Кубке России «Пари НН» уступил в гостях московскому «Динамо» со счетом 1:2.

Матч не имел для команды никакого значения, так как она за тур до конца группового турнира потеряла все шансы на продолжение борьбы в турнире. В этом матче Сергей Юран выставил полурезервный состав, дав игровую практику некоторым футболистам. Единственный гол на счету Эдгара Севикяна, с которым у тренера был жесткий разговор.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры видят явным фаворитом ЦСКА. На его победу дают коэффициент — 1,55. На «Пари НН» — 7,0. Ничья — 4,20.

Обе команды играют в довольно вязкий и прагматичный футбол, отлично физически готовы, действуют по схожей схеме с тремя центральными защитниками и активными латералями.

Вряд ли в этой встрече стоит ждать много забитых голов. Оборона ЦСКА выглядит уверенно в новом сочетании. В состав «Пари НН» возвращается капитан Кирилл Гоцук. По нашему мнению, хорошим прогнозом станет «тотал меньше 2,5» за 1,81.

Также можно попробовать более рисковую ставку на «тотал меньше 1,5» за 3,30. Не стоит сбрасывать со счетов возможную плохую погоду в Москве в день матча, которая точно не способствует высокой результативности.