«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Команда из Сан-Себастьяна старается поддерживать результат прошлого сезона и бороться за высокие места. В одиннадцати матчах сан-себастьянцы добыли пять побед, четыре раза сыграли вничью и дважды проиграли. «Королевский» клуб смог 20 раз поразить ворота соперника и 14 пропустил в свои.

В итоге «бело-голубые» сейчас имеют в своем активе девятнадцать очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Они на девять пунктов отстают от лидирующих «Реал» и «Жирону», а также опережают на тринадцать баллов зону вылета, где расположилась «Сельта».

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Также «Реал Сосьедад» провел три матча Лиги чемпионов. Сначала команда Арсена Захаряна и компании сыграла вничью с «Интером» (1:1), затем переиграла «Зальцбург» (2:0) и потом оказалась сильнее «Бенфики» (1:0). В итоге с семью очками в активе команда занимает первое место в турнирной таблице.

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Последней игрой подопечных Иманоля Альгуасиля была кубковая встреча с «Буньолем» (1:0) и выход в 1/32 финала турнира. До этого в чемпионате страны команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2) и переиграла «Мальорку» (1:0). Лишь перед этим было поражение в противостоянии с «Атлетико» (1:2).

«Барселона»

Коллектив из Барселоны набрал 24 очка по итогам первых девяти туров. «Блаугранас» отлично стартовали в новом сезоне Примеры, проиграв только одну игру. Они выиграли семь матчей и трижды сыграли вничью. Каталонцы смогли 23 разв поразить ворота соперника и двенадцать раз пропустили в свои.

Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Реала» и «Жироны» на четыре пункта и на один балл — от третьего «Атлетико». Команда из столицы Каталонии остается одной из фаворитов на победу в Примере.

Также «Барселона» провела уже три матча в новом сезоне Лиги чемпионов. Подопечные Хави в родных стенах одолела украинский «Шахтер» (2:1), на выезде справились португальским «Порту» (1:0), а до этого на своем поле барселонцы без проблем переиграли бельгийский «Антверпен» (5:0). Они уверенно лидируют в своей группе.

В последней игре команда из одноименного города в родных стенах проиграла «Реалу» (1:2), а до этого на своем поле одолела «Атлетик» (1:1) и на выезде сыграла вничью с «Гранадой» (2:2). Перед этим она в дома переиграла «Севилью» (1:0) и в гостях поделила очки в противостоянии с «Мальоркой» (2:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 2.25.

На викторию «Реал Сосьедада» дают 3.25, ничья оценена в 3.55.

Сделаем ставку на то, что «Барселона» сможет добыть победу в этой игре.

Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.