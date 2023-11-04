«Бернли»
Команда Венсана Компани пока явно стоит на вылет. В 10 матчах «Бернли» победил лишь однажды при 8 коллизиях.
При этом «Бернли» имеет заметные проблемы с реализацией. В 10 матчах игроки команды отличились всего 8 результативными ударами.
Коэффициенты матча Бёрнли — Кристал Пэлас
В предыдущем туре чемпионата «кларетовые» снова проиграли. Команда Компани сложила оружие перед «Борнмутом» (1:2).
После того команда вылетела еще из Кубка лиги. «Бернли» на выезде пропустил три сухих мяча от «Эвертона».
И уж наверняка хозяева будут стремиться победить. Другого пути у «кларетовых» попросту нет, да и соперник не блещет результатами.
«Кристал Пэлас»
Эта команда в нынешнем сезоне не изменяет себе. На текущий момент «Кристал Пэлас» находится на 13 месте в таблице, ни на что толком не претендуя.
В плане реализации команда явно не преуспевает. В 10 матчах игроки «Кристал Пэласа» забили всего лишь 8 раз.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Кристал Пэлас» дома потерпел поражение от «Тоттенхэма» (1:2).
Лондонцы проиграли два своих последних матча. А вот с обороной у команды относительный порядок: пропущено 13 мячей в 10 поединках.
Наверняка «Кристал Пэлас» будет активно атаковать. Кого же еще обыгрывать, как не записного аутсайдера?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кристал Пэласа» предлагают — 2.67.
На викторию «Бернли» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.39.
«Кристал Пэлас» по игре выглядит монолитнее «кларетовых», и явно будет
Наш прогноз — Победа «Кристал Пэласа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.67. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.39.