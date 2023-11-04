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    «Кристал Пэлас» расправится с «кларетовыми»

    «Бернли» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.67) и прогноз на АПЛ 4 ноября 2023 года

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    «Кристал Пэлас»
    «Бернли» сыграет на своем поле с «Кристал Пэласом» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:00 мск. «Бернли» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Ноября 2023 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 18:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    «Бернли»

    Команда Венсана Компани пока явно стоит на вылет. В 10 матчах «Бернли» победил лишь однажды при 8 коллизиях.

    При этом «Бернли» имеет заметные проблемы с реализацией. В 10 матчах игроки команды отличились всего 8 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Кристал Пэлас

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  • 2.853.252.65Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «кларетовые» снова проиграли. Команда Компани сложила оружие перед «Борнмутом» (1:2).

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    После того команда вылетела еще из Кубка лиги. «Бернли» на выезде пропустил три сухих мяча от «Эвертона».

    И уж наверняка хозяева будут стремиться победить. Другого пути у «кларетовых» попросту нет, да и соперник не блещет результатами.

    «Кристал Пэлас»

    Эта команда в нынешнем сезоне не изменяет себе. На текущий момент «Кристал Пэлас» находится на 13 месте в таблице, ни на что толком не претендуя.

    В плане реализации команда явно не преуспевает. В 10 матчах игроки «Кристал Пэласа» забили всего лишь 8 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Кристал Пэлас» дома потерпел поражение от «Тоттенхэма» (1:2).

    Лондонцы проиграли два своих последних матча. А вот с обороной у команды относительный порядок: пропущено 13 мячей в 10 поединках.

    Наверняка «Кристал Пэлас» будет активно атаковать. Кого же еще обыгрывать, как не записного аутсайдера?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кристал Пэласа» предлагают — 2.67.

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    На викторию «Бернли» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.39.

    «Кристал Пэлас» по игре выглядит монолитнее «кларетовых», и явно будет максимально активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Кристал Пэласа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.67. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.39.

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    «Бернли» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» расправится с «кларетовыми»
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