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    Сможет ли «Пахтакор» одолеть «Насаф»?

    «Пахтакор» — «Насаф». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Насаф»
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    Драган Черан
    «Пахтакор» сыграет на своем поле с «Насафом» в рамках 24-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 16:15 мск. «Пахтакор» — «Насаф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Пахтакор»

    Команда Максима Шацких несется к золотым медалям. Правда, отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 4 очка за 3 тура до финиша.

    Ташкентцы многовато, как для лидера, пропускают — 20 мячей в 23 матчах. Да и лидер атак Драган Черан отличился всего 12 голами.

    В предыдущем туре чемпионата «Пахтакор» вырвал победу над «Бухарой». Единственный мяч Черан забил в самом эндшпиле встречи.

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    Матчи с «Насафом» для команды традиционно складываются сложно. «Пахтакор» не обыгрывает оппонента уже более полутора лет.

    И уж точно ташкентцы будут активно атаковать. Победа над ближайшим конкурентом откроет путь к чемпионству.

    «Насаф»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент «Насаф» пребывает на 2 месте.

    А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Насафа» в 23 матчах отличились 29 точными ударами.

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    • Свой последний поединок команда провела успешно. На выезде «Насаф» минимально переиграл «Навбахор».

    Причем эта победа стала для команды второй кряду. Плюс ко всему, радует и недавний выход в финал Кубка страны.

    Наверняка «Насаф» постарается добыть победу. Шансы на титул еще имеются, так почему бы гостям не рискнуть?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пахтакора» предлагают — 2.58.

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    На викторию «Насафа» дают — 2.88, ничья оценена — в 2.85.

    Ташкентцы имеют все шансы победить в чемпионате, и не должны оступиться в решающий момент.

    Наш прогноз — Победа «Пахтакора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.

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    «Пахтакор» — «Насаф»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Пахтакор» одолеть «Насаф»?
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