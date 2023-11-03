«Пахтакор» сыграет на своем поле с «Насафом» в рамках 24-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 16:15 мск. «Пахтакор» — «Насаф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пахтакор»

Команда Максима Шацких несется к золотым медалям. Правда, отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 4 очка за 3 тура до финиша.

Ташкентцы многовато, как для лидера, пропускают — 20 мячей в 23 матчах. Да и лидер атак Драган Черан отличился всего 12 голами.

В предыдущем туре чемпионата «Пахтакор» вырвал победу над «Бухарой». Единственный мяч Черан забил в самом эндшпиле встречи.

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Насафом» для команды традиционно складываются сложно. «Пахтакор» не обыгрывает оппонента уже более полутора лет.

И уж точно ташкентцы будут активно атаковать. Победа над ближайшим конкурентом откроет путь к чемпионству.

«Насаф»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент «Насаф» пребывает на 2 месте.

А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Насафа» в 23 матчах отличились 29 точными ударами.

Свой последний поединок команда провела успешно. На выезде «Насаф» минимально переиграл «Навбахор».

Причем эта победа стала для команды второй кряду. Плюс ко всему, радует и недавний выход в финал Кубка страны.

Наверняка «Насаф» постарается добыть победу. Шансы на титул еще имеются, так почему бы гостям не рискнуть?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пахтакора» предлагают — 2.58.

На викторию «Насафа» дают — 2.88, ничья оценена — в 2.85.

Ташкентцы имеют все шансы победить в чемпионате, и не должны оступиться в решающий момент .

Наш прогноз — Победа «Пахтакора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.