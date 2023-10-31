«Кайзерслаутерн» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 22:45 мск. «Кайзерслаутерн» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайзерслаутерн»

В нынешнем сезоне команда выступает во Второй Бундеслиге, борясь за высокие места, но пока «Кайзерслаутерн» не отличается эффективной игрой. Сейчас команда занимает 6-е место, отставая от 3-й строчки лишь на 3 балла.

В последних матчах «Кайзер» играет очень результативно, забивая минимум 4 гола в каждом из 6-и встреч. За этот период команда забила 16 голов при 14-и пропущенных.

Коэффициенты матча Кайзерслаутерн — Кёльн 1X2Новым игрокам 2.953.602.40Бонус$9500

Стоит отметить, что в 1/32 финала Кубка Германии «Кайзер» разгромил «Рот-Вайсс» (5:0), позволив нанести сопернику только один удар в створ ворот. Тем более, что у команды есть яркий форвард Рагнар Ахе, который может принести результат в предстоящем матче.

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Нападающий сыграл 10 матчей в нынешнем сезоне и забил 6 голов. К тому же, «Кайзер» отлично выступает на домашнем поле, набрав 13 очков на своем поле в 6-и встречах Второй Бундеслиги.

«Кельн»

Пока что команда проваливает нынешний сезон, занимая предпоследнее 17-е место в таблице Бундеслиге. Несмотря на это, у «Кельна» есть прекрасная возможность удивить всех в Кубке Германии, ведь в соперниках у команды не самая лучшая команда Второй Бундеслиги «Кайзерслаутерн».

У «Кельна» есть проблемы в обороне, команда пропустила 21 гол за 9 встреч Бундеслиги. К тому же, в 1/32 финала Кубка Германии чуть не отлетела от «Оснабрюка» (3:1), забив 2 решающих гола уже в дополнительное время.

У последних матчах Бундеслиги у «Кельна» далеко не лучшие результаты. За последние 6 встреч команда выиграла только у «Боруссии» М (3:1), а остальные 5 матчей проиграла. Стоит отметить, что за последние 3 матча «Кельн» пропустил 10 встреч при 3-х забитых.

В предстоящем матче «Кельн» может и уверенно победить «Кайзер», и также проиграть ему. Сейчас команда играет нестабильно. К тому же, «Кельн» — на предпоследнем месте в Бундеслиге по результатам гостевых встреч, набрав одно очко в 5-и встречах на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кельна» предлагают — 2.40.

На викторию «Кайзерслаутерна» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.60.

Понятно, что у «Кельна» более мастеровитые игроки и команда точно будет иметь преимущество, а матч получится результативным.

Наш прогноз — Тотал 3 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Фора «Кельна» 0 в 1-м тайме за 1.72.