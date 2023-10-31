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    Команды сыграют результативно?

    «Кайзерслаутерн» — «Кельн». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кайзерслаутерн» — «Кельн»
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    «Кельн»
    «Кайзерслаутерн» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 22:45 мск. «Кайзерслаутерн» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 31 Октября 2023 года
    Кайзерслаутерн
  • Германия. Кубок
    •  Кайзерслаутерн 22:45 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    «Кайзерслаутерн»

    В нынешнем сезоне команда выступает во Второй Бундеслиге, борясь за высокие места, но пока «Кайзерслаутерн» не отличается эффективной игрой. Сейчас команда занимает 6-е место, отставая от 3-й строчки лишь на 3 балла.

    В последних матчах «Кайзер» играет очень результативно, забивая минимум 4 гола в каждом из 6-и встреч. За этот период команда забила 16 голов при 14-и пропущенных.

    Коэффициенты матча Кайзерслаутерн — Кёльн

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  • 2.953.602.40Бонус$9500
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    Стоит отметить, что в 1/32 финала Кубка Германии «Кайзер» разгромил «Рот-Вайсс» (5:0), позволив нанести сопернику только один удар в створ ворот. Тем более, что у команды есть яркий форвард Рагнар Ахе, который может принести результат в предстоящем матче.

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    Нападающий сыграл 10 матчей в нынешнем сезоне и забил 6 голов. К тому же, «Кайзер» отлично выступает на домашнем поле, набрав 13 очков на своем поле в 6-и встречах Второй Бундеслиги.

    «Кельн»

    Пока что команда проваливает нынешний сезон, занимая предпоследнее 17-е место в таблице Бундеслиге. Несмотря на это, у «Кельна» есть прекрасная возможность удивить всех в Кубке Германии, ведь в соперниках у команды не самая лучшая команда Второй Бундеслиги «Кайзерслаутерн».

    У «Кельна» есть проблемы в обороне, команда пропустила 21 гол за 9 встреч Бундеслиги. К тому же, в 1/32 финала Кубка Германии чуть не отлетела от «Оснабрюка» (3:1), забив 2 решающих гола уже в дополнительное время.

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    • У последних матчах Бундеслиги у «Кельна» далеко не лучшие результаты. За последние 6 встреч команда выиграла только у «Боруссии» М (3:1), а остальные 5 матчей проиграла. Стоит отметить, что за последние 3 матча «Кельн» пропустил 10 встреч при 3-х забитых.

    В предстоящем матче «Кельн» может и уверенно победить «Кайзер», и также проиграть ему. Сейчас команда играет нестабильно. К тому же, «Кельн» — на предпоследнем месте в Бундеслиге по результатам гостевых встреч, набрав одно очко в 5-и встречах на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кельна» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Кайзерслаутерна» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.60.

    Понятно, что у «Кельна» более мастеровитые игроки и команда точно будет иметь преимущество, а матч получится результативным.

    Наш прогноз — Тотал 3 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Фора «Кельна» 0 в 1-м тайме за 1.72.

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    «Кайзерслаутерн» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на футбол. Команды сыграют результативно?
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