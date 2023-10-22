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    «Ткачи» начнут без экивоков

    «Лион» — «Клермон». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Лига 1, 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Клермон»
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    Райан Шерки
    «Лион» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 октября, начало — в 21:45 мск. «Лион» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Октября 2023 года
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    «Лион»

    Эта команда проводит просто-таки ужасающий сезон. «Лион» сейчас занимает унизительное предпоследнее 17 место в чемпионате.

    Причем «Лион», наряду с «Клермоном», остаются единственными командами, еще не познававшими радости победы. Да и 6 голов в 8 матчах — показатель проблем в атаке.

    Коэффициенты матча Лион — Клермон

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  • 1.804.004.40Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Лион» разжился одним баллом. Дома «ткачи» не сумели переиграть «Лорьян» (3:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи с «Клермоном» для лионцев традиционно складываются неудачно. Два последних очных поединка были проиграны.

    Хозяевам нужно исключительно побеждать. Опытному форварду Александру Ляказетту по силам вытащить лионцев из подвала таблицы.

    «Клермон»

    Эта команда в нынешнем сезоне обречена сражаться за выживание. «Клермон» сейчас пребывает на самом дне турнирной таблицы.

    В активе у команды всего 2 очка в 7 матчах. Да и результативность хромает на обе ноги: всего 5 точных выстрелов.

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    • В минувшем туре чемпионата команда смогла взять трудовой балл. «Клермон» расписал почетную мировую с ПСЖ (0:0).

    После того команда еще и сыграла контрольный поединок с «Родезом». Примечательно, что и он завершился сухим паритетом.

    Наверняка «Клермон» не будет отсиживаться в тылах. Да и в прошлом чемпионате команда дважды одолела «ткачей».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Клермона» дают — 4.42, ничья оценена — в 4.06.

    Опытный мастер Ляказетт и его партнеры наверняка пойдут вперед с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Победа «Лиона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.68.

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    «Лион» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. «Ткачи» начнут без экивоков
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