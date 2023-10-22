«Лион» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 октября, начало — в 21:45 мск. «Лион» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Эта команда проводит просто-таки ужасающий сезон. «Лион» сейчас занимает унизительное предпоследнее 17 место в чемпионате.

Причем «Лион», наряду с «Клермоном», остаются единственными командами, еще не познававшими радости победы. Да и 6 голов в 8 матчах — показатель проблем в атаке.

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В предыдущем туре чемпионата «Лион» разжился одним баллом. Дома «ткачи» не сумели переиграть «Лорьян» (3:3).

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Матчи с «Клермоном» для лионцев традиционно складываются неудачно. Два последних очных поединка были проиграны.

Хозяевам нужно исключительно побеждать. Опытному форварду Александру Ляказетту по силам вытащить лионцев из подвала таблицы.

«Клермон»

Эта команда в нынешнем сезоне обречена сражаться за выживание. «Клермон» сейчас пребывает на самом дне турнирной таблицы.

В активе у команды всего 2 очка в 7 матчах. Да и результативность хромает на обе ноги: всего 5 точных выстрелов.

В минувшем туре чемпионата команда смогла взять трудовой балл. «Клермон» расписал почетную мировую с ПСЖ (0:0).

После того команда еще и сыграла контрольный поединок с «Родезом». Примечательно, что и он завершился сухим паритетом.

Наверняка «Клермон» не будет отсиживаться в тылах. Да и в прошлом чемпионате команда дважды одолела «ткачей».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.84.

На викторию «Клермона» дают — 4.42, ничья оценена — в 4.06.

Опытный мастер Ляказетт и его партнеры наверняка пойдут вперед с первых минут поединка .

Наш прогноз — Победа «Лиона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.68.