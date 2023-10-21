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    «Горожане» прервут серию поражений

    «Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, чемпионат Англии, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Брайтон»
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    Родри
    «Манчестер Сити» на своем поле примет «Брайтон» в рамках 9-го тура АПЛ. Игра состоится 21 октября, начало — в 17:00 по мск. «Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Октября 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» великолепно провел минувший сезон, выиграв требл, победив в чемпионате Англии, Кубке страны и наконец-то в Лиге чемпионов.

    Начал сезон коллектив Гвардиолы с проигрыша по пенальти в Суперкубке Англии «Арсеналу». После этого он выиграл Суперкубок УЕФА, одолев в серии 11-метровых ударов «Севилью».

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    Новый же розыгрыш АПЛ «горожане» начали с шести викторий подряд, выиграв эти встречи с общим счетом 16:3. Однако в последующих двух турах они потерпели выездные фиаско, уступив 1:2 «Вулверхэмптону» и 0:1 лондонскому «Арсеналу».

    Календарь и таблица АПЛ

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Ман Сити» с 18 зачетными пунктами расположился на третьей позиции, уступая два очка дуэту лидеров. Отметим, что дружина Гвардиолы в рамках АПЛ выиграла 20 из 22 последних домашних встреч при всего одном фиаско.

    «Брайтон»

    «Брайтон» в прошлом чемпионате Англии стал шестым и благодаря этому получил билет в Лигу Европы, где он уже провел два матча, в которых проиграл дома 2:3 греческому АЕКу и расписал выездную мировую с «Марселем» 2:2.

    В английской Премьер-лиги «чайки» после восьми проведенных туров расположились на шестой позиции, выиграв пять встреч при двух фиаско и одной мировой. Забили они 21 мяч, а пропустили в свои ворота 16 голов.

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    • В минувшем туре чемпионата страны «сине-белые» на своей арене расписали ничью с «Ливерпулем» со счетом 2:2, а игровым днем ранее были разгромлены в Бирмингеме местной «Астон Виллой» 1:6.

    Перед этим же «Брайтон» выиграл три матча подряд в АПЛ, каждый раз побеждая с одинаковым счетом по 3:1. На выезде в этом первенстве он дважды победил при одном поражении.

    Стоит отметить тот факт, что «Манчестер Сити» на своем поле выиграл все семь очных противостояний у «Брайтона». Причем в пяти случаях всухую.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ман Сити» предлагают — 1.47.

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    На викторию «Брайтона» дают — 6.73, ничья оценена — в 5.34.

    «Горожане» приложат максимум усилий для того, чтобы прервать серию поражений в чемпионате. Прогнозируем, что хозяева справятся со своей задачей и победят с разницей в несколько мячей.

    А так как эти оба коллектива демонстрируют в этом сезоне неплохую результативность, то еще ставим на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.

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    «Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «Горожане» прервут серию поражений
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