«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 1/2 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 19 октября, начало — в 19:00 мск. «Арсенал» Тула — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

Туляки в первом дивизионе стартовали неудачно. Зато сейчас команда постепенно оживает, и уже поднялась на 10 место.

«Канониры» постепенно прибавляют. Да и пропускает тульская команда чуть меньше гола за матч: 13 мячей в 14 поединках.

Коэффициенты матча Арсенал Тула — Родина 1X2Новым игрокам 2.453.153.05Бонус$9500

В предыдущем туре первенства «Арсенал» Тула разжился одним зачетным пунктом. Команда привезла ничью из Хабаровска (1:1).

Все прогнозы на футбол

Отметим прогресс нигерийца Джонатана Окоронкво. 20-летний форвард настрелял 8 мячей в 14 поединках.

Нет сомнений, что «Арсенал» Тула будет активно атаковать. Туляки в нынешнем состоянии способны на многое.

«Родина»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. «Родина» на текущий момент пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Команда выиграла лишь 4 раз из 14 матчей. К тому же на психологию игроков явно повлияет отставка Дмитрия Парфенова и его тренерского штаба.

Минувший тур получился для команды полностью неудачным. «Родина» в родных стенах с минимальным счетом уступила «Акрону».

До того «Родина» проиграла еще и проблемной «Кубани» (0:1). Так что москвичи сейчас находятся не в лучшем настроении.

Нет сомнений, что «Родина» постарается прервать свою двухматчевую безголевую серию. Москвичам нужно выбираться из психологического пике.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.37.

На викторию «Родины» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.30.

Туляки нынче выглядят симпатично , тогда как «Родина» в последних матчах имеет явные проблемы.

Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.