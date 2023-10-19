ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оливье ЖируВсе ради команды. Жиру, Пеле и еще 8 полевых игроков, которые надевали вратарские перчатки Брайан Мендоса и Тим ЦзюТим Цзю не оставил Мендосе шансов. Чарло следующий, кого побьет непобежденный австралиец Кения — РоссияСпаслись от позора? Кенийцы спустили команду Карпина с небес на землю
  • 00:13
    • Франция разгромила Шотландию в товарищеском матче
  • 23:58
    • Сербия обыграла Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью
  • 23:40
    • Дубль Кейна помог Англии одолеть Италию в матче отбора на Евро-2024
  • 20:57
    • Казахстан в концовке вырвал победу у Финляндии в матче отбора на Евро-2024
    Все новости спорта

    Сумеют ли «канониры» переиграть «Родину»?

    «Арсенал» Тула — «Родина». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Кубок России, 19 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Родина Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Родина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал» Тула
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 1/2 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 19 октября, начало — в 19:00 мск. «Арсенал» Тула — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 19 Октября 2023 года

    «Арсенал» Тула

    Туляки в первом дивизионе стартовали неудачно. Зато сейчас команда постепенно оживает, и уже поднялась на 10 место.

    «Канониры» постепенно прибавляют. Да и пропускает тульская команда чуть меньше гола за матч: 13 мячей в 14 поединках.

    Коэффициенты матча Арсенал Тула — Родина

    1X2Новым игрокам
  • 2.453.153.05Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре первенства «Арсенал» Тула разжился одним зачетным пунктом. Команда привезла ничью из Хабаровска (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Отметим прогресс нигерийца Джонатана Окоронкво. 20-летний форвард настрелял 8 мячей в 14 поединках.

    Нет сомнений, что «Арсенал» Тула будет активно атаковать. Туляки в нынешнем состоянии способны на многое.

    «Родина»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. «Родина» на текущий момент пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    Команда выиграла лишь 4 раз из 14 матчей. К тому же на психологию игроков явно повлияет отставка Дмитрия Парфенова и его тренерского штаба.

  • Спаслись от позора? Кенийцы спустили команду Карпина с небес на землю
  • Реакция спортивных СМИ на угнетающую ничью сборной России с Кенией
  • Вчера

    • Минувший тур получился для команды полностью неудачным. «Родина» в родных стенах с минимальным счетом уступила «Акрону».

    До того «Родина» проиграла еще и проблемной «Кубани» (0:1). Так что москвичи сейчас находятся не в лучшем настроении.

    Нет сомнений, что «Родина» постарается прервать свою двухматчевую безголевую серию. Москвичам нужно выбираться из психологического пике.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.37.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Родины» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.30.

    Туляки нынче выглядят симпатично, тогда как «Родина» в последних матчах имеет явные проблемы.

    Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Эквадор — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мексика — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч США — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Панама — Гватемала
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сальвадор — Мартиника
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Перу — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Чжан — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Гирон — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сейбот Уайлд — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Владивосток — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» Тула — «Родина»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «канониры» переиграть «Родину»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры