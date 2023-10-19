«Арсенал» Тула
Туляки в первом дивизионе стартовали неудачно. Зато сейчас команда постепенно оживает, и уже поднялась на 10 место.
«Канониры» постепенно прибавляют. Да и пропускает тульская команда чуть меньше гола за матч: 13 мячей в 14 поединках.
Коэффициенты матча Арсенал Тула — Родина
В предыдущем туре первенства «Арсенал» Тула разжился одним зачетным пунктом. Команда привезла ничью из Хабаровска (1:1).
Отметим прогресс нигерийца Джонатана Окоронкво. 20-летний форвард настрелял 8 мячей в 14 поединках.
Нет сомнений, что «Арсенал» Тула будет активно атаковать. Туляки в нынешнем состоянии способны на многое.
«Родина»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. «Родина» на текущий момент пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Команда выиграла лишь 4 раз из 14 матчей. К тому же на психологию игроков явно повлияет отставка Дмитрия Парфенова и его тренерского штаба.
Минувший тур получился для команды полностью неудачным. «Родина» в родных стенах с минимальным счетом уступила «Акрону».
До того «Родина» проиграла еще и проблемной «Кубани» (0:1). Так что москвичи сейчас находятся не в лучшем настроении.
Нет сомнений, что «Родина» постарается прервать свою двухматчевую безголевую серию. Москвичам нужно выбираться из психологического пике.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.37.
На викторию «Родины» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.30.
Туляки
Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.