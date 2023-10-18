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    Панамцы быстро добьются своего

    Панама — Гватемала. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 18 октября 2023 года

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    Панама сыграет на своем поле с Гватемалой в рамках 4-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 18 октября, начало — в 04:00 мск. Панама — Гватемала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций КОНКАКАФ 18 Октября 2023 года
    Панама
  • Панама
    •  Панама 04:00 Гватемала Гватемала
  • Гватемала
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    Панама

    Эта команда сейчас сражается за вторую путевку в Лигу А Лиги наций КОНКАКАФ. Именно на ней панамцы сейчас и находятся.

    В трех турах Панама набрала 7 очков. Так что победа в этой встрече станет для команды решающей в плане выхода в плей-офф Лиги А.

    В своем предыдущем поединке панамцы добыли викторию. Команда с минимальным счетом одолела сборную Кюрасао.

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    До того Панама расписала мировую как раз с Гватемалой (1:1). Да и вообще, последнее поражение от гватемальцев случилось еще 15 лет назад.

    В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Панама мотивирована обеспечить себе вожделенное попадание в плей-офф.

    Гватемала

    Гватемальцы еще не потеряли шансов на выход в плей-офф Лиги наций. Вот только для этого нужно обязательно побеждать.

    В нынешнем цикле Гватемала набрала 4 очка. Да и лидеру группы Тринададу и Тобаго команда уступила в упорной борьбе (2:3).

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    • Да и с теми же панамцами Гватемала отыгралась лишь в концовке. А вот с Сальвадором у команды не было проблем (2:0).

    В этом поединке гостям нужно исключительно побеждать. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.

    В этой встрече гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. Гватемале нужно проявить свои лучшие качества.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Панамы предлагают — 1.69.

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    На викторию Гватемалы дают — 4.96, ничья оценена — в 3.60.

    Панамцы явно сильнее соперника, плюс за них наверняка сыграет фактор своего поля.

    Наш прогноз — Победа Панамы в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.

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    Панама — Гватемала: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на футбол. Панамцы быстро добьются своего
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