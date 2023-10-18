Панама
Эта команда сейчас сражается за вторую путевку в Лигу А Лиги наций КОНКАКАФ. Именно на ней панамцы сейчас и находятся.
В трех турах Панама набрала 7 очков. Так что победа в этой встрече станет для команды решающей в плане выхода в плей-офф Лиги А.
В своем предыдущем поединке панамцы добыли викторию. Команда с минимальным счетом одолела сборную Кюрасао.
До того Панама расписала мировую как раз с Гватемалой (1:1). Да и вообще, последнее поражение от гватемальцев случилось еще 15 лет назад.
В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Панама мотивирована обеспечить себе вожделенное попадание в плей-офф.
Гватемала
Гватемальцы еще не потеряли шансов на выход в плей-офф Лиги наций. Вот только для этого нужно обязательно побеждать.
В нынешнем цикле Гватемала набрала 4 очка. Да и лидеру группы Тринададу и Тобаго команда уступила в упорной борьбе (2:3).
Да и с теми же панамцами Гватемала отыгралась лишь в концовке. А вот с Сальвадором у команды не было проблем (2:0).
В этом поединке гостям нужно исключительно побеждать. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.
В этой встрече гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. Гватемале нужно проявить свои лучшие качества.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Панамы предлагают — 1.69.
На викторию Гватемалы дают — 4.96, ничья оценена — в 3.60.
Панамцы явно сильнее соперника, плюс за них наверняка
Наш прогноз — Победа Панамы в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.