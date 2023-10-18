Панама сыграет на своем поле с Гватемалой в рамках 4-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 18 октября, начало — в 04:00 мск. Панама — Гватемала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Панама

Эта команда сейчас сражается за вторую путевку в Лигу А Лиги наций КОНКАКАФ. Именно на ней панамцы сейчас и находятся.

В трех турах Панама набрала 7 очков. Так что победа в этой встрече станет для команды решающей в плане выхода в плей-офф Лиги А.

В своем предыдущем поединке панамцы добыли викторию. Команда с минимальным счетом одолела сборную Кюрасао.

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До того Панама расписала мировую как раз с Гватемалой (1:1). Да и вообще, последнее поражение от гватемальцев случилось еще 15 лет назад.

В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Панама мотивирована обеспечить себе вожделенное попадание в плей-офф.

Гватемала

Гватемальцы еще не потеряли шансов на выход в плей-офф Лиги наций. Вот только для этого нужно обязательно побеждать.

В нынешнем цикле Гватемала набрала 4 очка. Да и лидеру группы Тринададу и Тобаго команда уступила в упорной борьбе (2:3).

Да и с теми же панамцами Гватемала отыгралась лишь в концовке. А вот с Сальвадором у команды не было проблем (2:0).

В этом поединке гостям нужно исключительно побеждать. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.

В этой встрече гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. Гватемале нужно проявить свои лучшие качества.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Панамы предлагают — 1.69.

На викторию Гватемалы дают — 4.96, ничья оценена — в 3.60.

Панамцы явно сильнее соперника, плюс за них наверняка сыграет фактор своего поля .

Наш прогноз — Победа Панамы в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.