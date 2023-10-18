Владивостокское «Динамо» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 1/2 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 18 октября, начало — в 12:00 мск. «Динамо» Владивосток — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Владивосток

Эта команда прошла уже 3 стадии в Кубке России и встретится с «Ротором», который точно не слабее владивостокского коллектива. «Динамо» играет на своем поле — это может повлиять на результат.

В последних матчах у команды довольно средние результаты, «Динамо» не всегда побеждает в своем дивизионе, занимая лишь 4-е место в таблице и отставая от 1-й позиции на 5 баллов.

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В последних 5-и матчах во всех турнирах «Динамо» трижды победило и дважды проиграло. За этот период владивостокская команда пропустила 4 гола при 7-и забитых.

Все прогнозы на футбол

В предстоящем матче с «Ротором» у «Динамо» точно будут шансы победить. Команда не так плохо играет на своем поле, занимая 5-е место в лиге по этому показателю.

Тем более, «Динамо» обыграло команду из Первой лиги на прошлой стадии Кубка России «Тюмень» (2:0), забив свои голы уже к 18-й минуте встречи. Владивостокская команда вполне способна укатать и «Ротор».

«Ротор»

Команда прошла непростой путь в Кубке России, чтобы дойти до матча с «Динамо». «Ротор» проводит не такой яркий сезон, находясь во 2-й части турнирной таблицы своей лиги, занимая 7-е место в таблице. Команда отстает от 1-й строчки на 7 баллов.

В последних матчах «Ротор» играет не очень стабильно, но в Кубке России пока успешно. В предпоследней стадии команда обыграла махачкалинский «Легион» (3:0), а потом «Ротор» ждал тяжелейший матч против «Алании»...

И в матче против владикавказской команды «Ротор» не подвел. Команда неожиданно обыграла своего соперника со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче «Ротор» забил на 70-й минуте.

Несмотря на это, в последних 5-и матчах команда выиграла лишь дважды, столько же раз проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Ротор» забил 4 гола при 7-и пропущенных.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.25.

На викторию «Ротора» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.25.

Можно предположить, что «Динамо» на своем поле не упустит победу.

Наш прогноз — Победа «Динамо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.93.