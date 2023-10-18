ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кения — РоссияСпаслись от позора? Кенийцы спустили команду Карпина с небес на землю Дани ОльмоТрансферный дайджест. 10-16 октября Леброн ДжеймсЗаглядывая в будущее. Топ-10 игроков НБА сезона 2023/24
  • 23:53
    • Сборная Нидерландов обыграла Грецию благодаря голу с пенальти на 90+3-й минуте
  • 23:49
    • Игру Бельгия — Швеция прервали из-за теракта в Брюсселе
  • 23:38
    • Дубль Роналду помог Португалии разгромить Боснию и Герцеговину в матче отбора на Евро-2024
  • 23:29
    • Орлов: На Сафонова, Кузяева, Пиняева и Чалова обратили внимание европейские селекционеры
  • 21:49
    • СКА разгромил дома «Адмирал»
  • 21:49
    • «Динамо» с минимальным счетом одолело «Сибирь»
  • 21:02
    • Гол Облякова помог сборной России сыграть вничью с Кенией в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Хозяева не упустят победу?

    «Динамо» Владивосток — «Ротор». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок России, 18 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ротор Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Динамо» Владивосток — «Ротор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Владивосток
    Владивостокское «Динамо» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 1/2 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 18 октября, начало — в 12:00 мск. «Динамо» Владивосток — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 18 Октября 2023 года
    Динамо Владивосток
  • Россия. Кубок
    •  Динамо Владивосток 12:00 Ротор Ротор
  • Волгоград
    •

    «Динамо» Владивосток

    Эта команда прошла уже 3 стадии в Кубке России и встретится с «Ротором», который точно не слабее владивостокского коллектива. «Динамо» играет на своем поле — это может повлиять на результат.

    В последних матчах у команды довольно средние результаты, «Динамо» не всегда побеждает в своем дивизионе, занимая лишь 4-е место в таблице и отставая от 1-й позиции на 5 баллов.

    Коэффициенты матча Динамо Владивосток — Ротор

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.253.30Бонус$9500
    •

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Динамо» трижды победило и дважды проиграло. За этот период владивостокская команда пропустила 4 гола при 7-и забитых.

    Все прогнозы на футбол

    В предстоящем матче с «Ротором» у «Динамо» точно будут шансы победить. Команда не так плохо играет на своем поле, занимая 5-е место в лиге по этому показателю.

    Тем более, «Динамо» обыграло команду из Первой лиги на прошлой стадии Кубка России «Тюмень» (2:0), забив свои голы уже к 18-й минуте встречи. Владивостокская команда вполне способна укатать и «Ротор».

    «Ротор»

    Команда прошла непростой путь в Кубке России, чтобы дойти до матча с «Динамо». «Ротор» проводит не такой яркий сезон, находясь во 2-й части турнирной таблицы своей лиги, занимая 7-е место в таблице. Команда отстает от 1-й строчки на 7 баллов.

    В последних матчах «Ротор» играет не очень стабильно, но в Кубке России пока успешно. В предпоследней стадии команда обыграла махачкалинский «Легион» (3:0), а потом «Ротор» ждал тяжелейший матч против «Алании»...

  • От Анчелотти до Тухеля: Самые безжалостные и нелепые тренерские увольнения
  • В футболе есть привычка принимать жестокие решения в отношении наставников команд
  • 15/10/2023

    • И в матче против владикавказской команды «Ротор» не подвел. Команда неожиданно обыграла своего соперника со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче «Ротор» забил на 70-й минуте.

    Несмотря на это, в последних 5-и матчах команда выиграла лишь дважды, столько же раз проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Ротор» забил 4 гола при 7-и пропущенных.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Ротора» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.25.

    Можно предположить, что «Динамо» на своем поле не упустит победу.

    Наш прогноз — Победа «Динамо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Де Минор — Дрэйпер
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Попырин — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ватануки — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Амкар-Пермь
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Япония — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 13:10
    •  2.40
  • Прогноз на матч Карацев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Вьетнам
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Латвия U21 — Турция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Северная Македония — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Казахстан U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Трактор — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Грузия U21 — Швеция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Владивосток — «Ротор»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева не упустят победу?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры