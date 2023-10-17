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    Франция и Шотландия забьют друг другу

    Франция — Шотландия. Ставки (к. 1.80) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Шотландия
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    Сборная Франции
    В товарищеском матче между собой встретятся сборные Франции и Шотландии. Игра запланирована на 17 октября. Начало в 22:00 мск. Франция — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Октября 2023 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 21:45 Шотландия Шотландия
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Франция

    «Трехцветные» уже досрочно смогли себе забронировать место на чемпионате Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Главная команда Франции смогла выиграть все шесть поединков квалификации. За это время французы забили тринадцать мячей, а пропустили только один.

    «Ле Бле» набрали 18 очков в своей группе и на шесть пунктов оторвались от второй Греции и на девять баллов опережают третьи Нидерланды. Это сделало национальную команду Франции недостижимой для соперников и она сможет побороться за главный европейский турнир четырехлетия.

    Коэффициенты матча Франция — Шотландия

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    Сборная Франции в последней игре на выезде переиграла Нидерланды (2:1). До этого французская дружина в родных стенах взяла верх над Ирландией (2:0), Грецией (1:0) и Нидерландами (4:0). Также «националка» Франции в гостях одолела Ирландию (1:0) и Гибралтар (3:0).

    Все прогнозы на Евро-2024

    На последнем чемпионате мира Франция дошла до финала. Подопечные Дидье Дешама легко прошли свою группе, после чего переиграли Польшу (3:1), Англию (2:1) и Марокко (2:0), но уступили в финальном противостоянии Аргентине (3:3, по пенальти 2:4).

    Шотландия

    Шотландская национальная команда продолжает борьбу за выход на Евро-2024 и пока у них это здорово получается. По итогам шести сыгранных матчей в активе «тартановой армии» пять побед и одно поражение. Шотландцы занимают первое место в своей группе.

    В активе сборной Шотландии сейчас 15 очков и она на три пункта опережает вторую Испанию и на пять третью Норвегию, с которой и поведет борьбу за место на чемпионате Европы. Главная команда Шотландии смогла двенадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила только три мяча.

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    • В последней игре Шотландия уступила Испании (0:2), а вот этого были победы над Кипром (3:0 и 3:0), Грузией (2:0) и Норвегией (2:1). Также в прошлом месяце «сине-белые» успели провести товарищеский матч с Англией, в котором потерпели поражение (1:3).

    В 2022 году подопечные Стива Кларка успешно выступили в Лиге наций. Они играли в Лиге В, смогли выиграть свою группу и подняться в Лигу А. Соперниками шотландской национальной дружины были сборные Украины, Ирландии и Армении.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Франции предлагают поставить за 1.26.

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    На викторию Шотландии дают 12.00, ничья оценена в 6.20.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

    Также сделаем ставку на то, что если Шотландия проиграет, то не более, чем в один мяч.

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    Франция — Шотландия: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Франция и Шотландия забьют друг другу
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