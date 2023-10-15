Уэльс
В 2023 году Уэльс провел 6 матчей в рамках квалификации Евро-2024. Результаты оставляют желать лучшего. Были добыты лишь три победы. Дважды Уэльс проиграл и один раз сыграл вничью.
Такие результаты выразились в печальную четвертую позицию в группе квалификации с отставанием от проходной второй строчки в три балла и первой позиции в шесть пунктов.
Коэффициенты матча Уэльс — Хорватия
Последний для «Драконов» матч вышел победным. На своем поле им удалось разгромить Гибралтар с результатом 4:0 в рамках товарищеской встречи.
Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при двух победах и одной ничьей без пропущенных мячей, так что хозяева способны остановить гостей.
Хорватия
Сборная Хорватии занимает второе место в своей группе, набрав в шести матчах 10 очков — на три балла больше у лидера Турции, который провел на матч больше.
Отрыв от Армении, которая находится на третьей строчке, составляет три очка, однако и она также провела на игру больше. В общем, идет серьезная борьба за первые две проходные строчки.
В своем последнем матче команда потерпела болезненное поражение, которое лишило ее лидерства в квинтете. Обидчиком логично стала Турция, выигравшая 1:0.
В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив не выиграл три раза — два поражения и ничья, что лишний раз говорит о сложной задачей для хозяев поля.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Хорватию, коэффициент на победу которой равен 2,03. Успех Уэльса оценивается в 4,16, ничья — в 3,25.
В четырех из шести последних матчей хозяева победили.
Поэтому наши прогноз и ставка — Хорватия выиграет за 2,03.
Еще один вариант ставки — Хорватия не проиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2,49, ведь хозяева выиграли в четырех из шести последних матчей, где только в двух играх было забито больше 2,5 голов.