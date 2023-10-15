В воскресенье, 15 октября, в Кардиффе сборная Уэльса сыграет против национальной команды Хорватии в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Уэльс — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

В 2023 году Уэльс провел 6 матчей в рамках квалификации Евро-2024. Результаты оставляют желать лучшего. Были добыты лишь три победы. Дважды Уэльс проиграл и один раз сыграл вничью.

Такие результаты выразились в печальную четвертую позицию в группе квалификации с отставанием от проходной второй строчки в три балла и первой позиции в шесть пунктов.

Коэффициенты матча Уэльс — Хорватия 1X2Новым игрокам 4.303.352.00Бонус$9500

Последний для «Драконов» матч вышел победным. На своем поле им удалось разгромить Гибралтар с результатом 4:0 в рамках товарищеской встречи.

Все прогнозы на Евро-2024

Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при двух победах и одной ничьей без пропущенных мячей, так что хозяева способны остановить гостей.

Хорватия

Сборная Хорватии занимает второе место в своей группе, набрав в шести матчах 10 очков — на три балла больше у лидера Турции, который провел на матч больше.

Отрыв от Армении, которая находится на третьей строчке, составляет три очка, однако и она также провела на игру больше. В общем, идет серьезная борьба за первые две проходные строчки.

В своем последнем матче команда потерпела болезненное поражение, которое лишило ее лидерства в квинтете. Обидчиком логично стала Турция, выигравшая 1:0.

В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив не выиграл три раза — два поражения и ничья, что лишний раз говорит о сложной задачей для хозяев поля.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Хорватию, коэффициент на победу которой равен 2,03. Успех Уэльса оценивается в 4,16, ничья — в 3,25.

В четырех из шести последних матчей хозяева победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — Хорватия выиграет за 2,03.

Еще один вариант ставки — Хорватия не проиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2,49, ведь хозяева выиграли в четырех из шести последних матчей, где только в двух играх было забито больше 2,5 голов.