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    Добавит ли Уэльс горечи Хорватии?

    Уэльс — Хорватия. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, квалификация Евро-2024, 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Хорватия
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    Хорватия — фаворит матча
    В воскресенье, 15 октября, в Кардиффе сборная Уэльса сыграет против национальной команды Хорватии в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Уэльс — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 15 Октября 2023 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 21:45 Хорватия Хорватия
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    Уэльс

    В 2023 году Уэльс провел 6 матчей в рамках квалификации Евро-2024. Результаты оставляют желать лучшего. Были добыты лишь три победы. Дважды Уэльс проиграл и один раз сыграл вничью.

    Такие результаты выразились в печальную четвертую позицию в группе квалификации с отставанием от проходной второй строчки в три балла и первой позиции в шесть пунктов.

    Коэффициенты матча Уэльс — Хорватия

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    Последний для «Драконов» матч вышел победным. На своем поле им удалось разгромить Гибралтар с результатом 4:0 в рамках товарищеской встречи.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при двух победах и одной ничьей без пропущенных мячей, так что хозяева способны остановить гостей.

    Хорватия

    Сборная Хорватии занимает второе место в своей группе, набрав в шести матчах 10 очков — на три балла больше у лидера Турции, который провел на матч больше.

    Отрыв от Армении, которая находится на третьей строчке, составляет три очка, однако и она также провела на игру больше. В общем, идет серьезная борьба за первые две проходные строчки.

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  • Вчера

    • В своем последнем матче команда потерпела болезненное поражение, которое лишило ее лидерства в квинтете. Обидчиком логично стала Турция, выигравшая 1:0.

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив не выиграл три раза — два поражения и ничья, что лишний раз говорит о сложной задачей для хозяев поля.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Хорватию, коэффициент на победу которой равен 2,03. Успех Уэльса оценивается в 4,16, ничья — в 3,25.

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    В четырех из шести последних матчей хозяева победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Хорватия выиграет за 2,03.

    Еще один вариант ставки — Хорватия не проиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2,49, ведь хозяева выиграли в четырех из шести последних матчей, где только в двух играх было забито больше 2,5 голов.

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    Уэльс — Хорватия: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Добавит ли Уэльс горечи Хорватии?
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