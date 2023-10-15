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    Сможет ли Андорра устоять?

    Румыния — Андорра. Ставка (к. 2.15) и прогноз на отборочный турнир Евро-2024, 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Андорра
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    Защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин
    Сборная Румынии на своем поле примет сборную Андорру в матче отборочного турнира Евро-2024 в группе I. Он пройдет 15 октября, 21:45 (мск). Румыния — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 15 Октября 2023 года
    Румыния
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    •  Румыния 21:45 Андорра Андорра
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    Румыния

    Сборная Румынии после семи матчей располагается на втором месте в группе I с 13 очками и обладает неплохими перспективами пробиться в финальную часть турнира. В последней игре румыны неожиданно потеряли очки со сборной Беларуси, сыграв с ней в гостях вничью — 0:0.

    Сборная Румынии владела весь матч инициативой, создала немало моментов, но взломать оборону соперника так и не смогла. С Андоррой она уже встречалась в первом туре, и тогда на выезде смогла одержать убедительную победу со счетом 2:0.

    Коэффициенты матча Румыния — Андорра

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    Вообще сборная Румынии сейчас переживает не лучшее время, у нее не такое сильное поколение как прежде, в составе нет звезд европейского уровня. Играет она достаточно прагматично, особенно с более сильными соперниками. Но против «карликов», к которым относится Андорра, будет играть с позиции силы.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Главной звездой сборной Румынии является 21-летний центральный защитник Рэду Драгушин, который играет сейчас в «Дженоа». Также есть неплохой центральный полузащитник Рэзван Марин с большим опытом выступлений в Серии А. Тренирует команду Эдвард Йорданеску — сын знаменитого Ангела Йорданеску, с которым связаны все крупнейшие достижения сборной в 90-е годы.

    Андорра

    Сборная Андорры– это типичный европейский карлик, способный иногда огрызнуться против средних команд. В этом цикле Андорре удалось это сделать дважды.

    Сначала она сыграла вничью на выезде с Косово (1:1), а затем смогла отобрать очки на своем поле у Беларуси (0:0). В настоящий момент Андорра располагается на последнем месте в группе.

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    • Тренирует сборную Андорры с 2010 года местный специалист Кольдо Альварес. Понятно, что из-за малой численности населения у него каждый футболист на счету, и в сборной не может быть серьезной ротации.

    Почти все игроки традиционно выступают за испанские клубы низших дивизионов, но есть одна фигура, которая немного выделяется. Это 22-летний вратарь Икер Альварес из «Вильярреала-2», изредка привлекающийся к тренировкам с основным составом.

    Ставки и прогнозы

    Сборная Румынии является несомненным фаворитом по мнению букмекеров. На ее победу дают коэффициент всего — 1,07. Виктория Андорры идет за внушительные — 46,0. Ничью можно забрать за — 12,0.

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    После потери очков в Минске сборная Румынии с первых минут обрушит мощный натиск на ворота Икера Альвареса, от мастерства которого будет зависеть, выстоит ли Андорра.

    По нашему мнению, сборная Румынии сможет забить минимум один гол в первом тайме и доведет в итоге матч до разгрома. Мы рекомендует поставить на победу сборной Румынии с форой минус 2,5 за 2.15.

    Также можно рискнуть и попробовать сделать прогноз гол Андорры за отличный коэффициент — 3,0. Румыния будет раскрываться и идти большими силами вперед, а гости получат возможность подловить их на контратаке.

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    Румыния — Андорра: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Андорра устоять?
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