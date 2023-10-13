ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»Время «Тоттенхэма». Семь причин, почему «Шпоры» могут выиграть АПЛ Эдсон БардозаИнтригующий бой Юсуффа и Барбозы, дебют Перейры в среднем весе. Анонс карда UFC Vegas 81 Александр ОвечкинВеликий поход Овечкина, возвращение «Питтсбурга» и много талантливых новичков. Превью нового сезона НХЛ
    Все новости спорта

    Три очка для молодых хорватов?

    Греция (до 21 года) — Хорватия (до 21 года). Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 13 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Греция (до 21 года) — Хорватия (до 21 года)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Молодежная сборная Хорватии
    Греция (до 21 года) сыграет на своем поле с Хорватией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 17:00 мск. Греция (до 21 года) — Хорватия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G 13 Октября 2023 года
    Греция U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
    •  Греция U21 17:00 Хорватия U21 Хорватия U21
  • Загреб
    •

    Греция (до 21 года)

    Эта команда неплохо начала нынешнюю отборочную кампанию. Молодые эллины в двух матчах набрали 4 очка и находятся на 2 месте в группе.

    Причем Греция (до 21 года) крайне мало забивает. Игроки команды отличились всего двумя точными ударами.

    Коэффициенты матча Греция U21 — Хорватия U21

    1X2Новым игрокам
  • 3.053.302.20Бонус$9500
    •

    Свой последний поединок команда провела продуктивно. Греки с минимальным счетом обставили андоррских сверстников.

    Все прогнозы на футбол

    А вот у белорусов Греция (до 21 года) выиграть не смогла (1:1). Так что матч с хорватами становится фактически лобовым.

    В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Греки наверняка постараются разжиться, как минимум, одним баллом.

    Хорватия (до 21 года)

    Эта команда продуктивно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Хорваты выиграли свой единственный, на данный момент, матч.

    «Клетчатые» традиционно сильны в этой возрастной категории. Да и забивать в составе хорватов уж точно найдется кому.

  • Трансферный дайджест. 3-9 октября
  • Митома и Кефрен Тюрам могут пойти на повышение, новые команды для Сане и Опенды
  • 09/10/2023

    • В предыдущем поединке квалификации молодые «клетчатые» добыли три очка. Хорватия (до 21 года) расправилась с фарерцами (4:2).

    И уж точно хорваты будут мотивированы подтянуться в группу лидеров. «Клетчатые» способны побороться с португальцами за первенство в группе.

    В этом поединке Хорватия (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Потенциал у гостей явно выше, чем у греков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Хорватии (до 21 года) предлагают — 2.38.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Греции (до 21 года) дают — 2.88, ничья оценена — в 3.44.

    Хорваты явно сильнее оппонента, и уж точно постараются продемонстрировать свою силу в атаке.

    Наш прогноз — Победа Хорватии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Самсонова — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Марожан — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Аддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Египет — Замбия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч ФСК Мариуполь — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бай — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фернандес — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Нидерланды (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Азербайджан (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Россия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Грузия — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Греция (до 21 года) — Хорватия (до 21 года): прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для молодых хорватов?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры