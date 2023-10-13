Греция (до 21 года) сыграет на своем поле с Хорватией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 17:00 мск. Греция (до 21 года) — Хорватия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция (до 21 года)

Эта команда неплохо начала нынешнюю отборочную кампанию. Молодые эллины в двух матчах набрали 4 очка и находятся на 2 месте в группе.

Причем Греция (до 21 года) крайне мало забивает. Игроки команды отличились всего двумя точными ударами.

Коэффициенты матча Греция U21 — Хорватия U21 1X2Новым игрокам 3.053.302.20Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела продуктивно. Греки с минимальным счетом обставили андоррских сверстников.

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А вот у белорусов Греция (до 21 года) выиграть не смогла (1:1). Так что матч с хорватами становится фактически лобовым.

В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Греки наверняка постараются разжиться, как минимум, одним баллом.

Хорватия (до 21 года)

Эта команда продуктивно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Хорваты выиграли свой единственный, на данный момент, матч.

«Клетчатые» традиционно сильны в этой возрастной категории. Да и забивать в составе хорватов уж точно найдется кому.

В предыдущем поединке квалификации молодые «клетчатые» добыли три очка. Хорватия (до 21 года) расправилась с фарерцами (4:2).

И уж точно хорваты будут мотивированы подтянуться в группу лидеров. «Клетчатые» способны побороться с португальцами за первенство в группе.

В этом поединке Хорватия (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Потенциал у гостей явно выше, чем у греков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Хорватии (до 21 года) предлагают — 2.38.

На викторию Греции (до 21 года) дают — 2.88, ничья оценена — в 3.44.

Хорваты явно сильнее оппонента, и уж точно постараются продемонстрировать свою силу в атаке .

Наш прогноз — Победа Хорватии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.