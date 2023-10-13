ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»Время «Тоттенхэма». Семь причин, почему «Шпоры» могут выиграть АПЛ Эдсон БардозаИнтригующий бой Юсуффа и Барбозы, дебют Перейры в среднем весе. Анонс карда UFC Vegas 81 Александр ОвечкинВеликий поход Овечкина, возвращение «Питтсбурга» и много талантливых новичков. Превью нового сезона НХЛ
    Все новости спорта

    Проблемы австрийцев пойдут на пользу сборной Бельгии

    Австрия — Бельгия. Ставки (к. 2.60) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 13 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Австрии Прогнозы на сборную Бельгии Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Австрия — Бельгия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку
    В матче 7-го тура квалификации Евро-2024 группы F встретятся сборные Австрии и Бельгии. Игра запланирована на 13 октября. Начало в 21:45 мск. Австрия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 13 Октября 2023 года
    Австрия
  • Вена
    •  Австрия 21:45 Бельгия Бельгия
  • Брюссель
    •

    Австрия

    Австрия — очень серьезный конкурент. Команда уверенно ворвалась в борьбу за выход в финальную часть турнира и в 5 турах у нее 13 очков. Она одержала 4 победы за прошедший отрезок квалификации.

    В сентябре подопечные Ральфа Рангника победили на выезде Швецию. Три очка им принес дубль форварда Марко Арнаутовича. Встреча завершилась со счетом 3:1. В предыдущей хозяева победили 3:0.

    Коэффициенты матча Австрия — Бельгия

    1X2Новым игрокам
  • 2.853.352.60Бонус$9500
    •

    На Евро австрийцы также обыграли Азербайджан (4:1) и Эстонию (2:1). С бельгийцами у них была ничья 1:1. В таблице группы F Австрия занимает 2-е после Бельгии место. У нее хороший запас очков, а в случае победы «Команда» гарантировано займет первую строчку.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Однако у хозяев есть серьезные проблемы с кадрами. У Рангника не сыграют Забитцер, Алаба, Грегорич и Арнаутович, а это важные футболисты, которые давали результат в прошлых матчах.

    Бельгия

    У гостей те же 13 пунктов, что и у Австрии. Таким образом, им нельзя проигрывать ни при каких условиях. Самый минимум — это ничья. Но в целом победить Бельгию будет непросто.

    Бельгийцы пропустили только в одном из пяти матчей турнира. Также они имеют серию из трех сухих побед. Ранее «дьяволы» дважды разгромили Эстонию (5:0, 3:0) и одолели Азербайджан (1:0).

  • Трансферный дайджест. 3-9 октября
  • Митома и Кефрен Тюрам могут пойти на повышение, новые команды для Сане и Опенды
  • 09/10/2023

    • Бельгия сильно прибавила после неудачного выступления на чемпионате мира. С тех пор она сыграла 6 матчей с учетом товарищеских, выиграв при этом в пяти.

    В большей степени успех команде обеспечивает форвард Ромелу Лукаку, который забил 8 мячей в этом розыгрыше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в равной степени оценивают соперников по предстоящему матчу. Котировки на победу составляют 2.85 и 2.60 соответственно. На ничью они дают 3.35.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прошлый матч прошел при равной игре. При этом австрийцам помог автогол бельгийского защитника. С учетом отсутствия сразу нескольких важных футболистов, хозяевам будет намного сложнее. У Бельгии нет таких проблем с составом, за исключением травмы Кевина Де Брейне.

    Прогнозируем, что Бельгия сможет одержать победу в матче. Пусть даже и минимальную.

    Бельгия пропустила только один гол, причем от Австрии. Но теперь у австрийцев будут отсутствовать основные творцы успеха команды. Ожидаем, что сыграет ставка на двойной исход «обе забьют (нет) + тотал меньше 2.5» за 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Самсонова — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Марожан — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Аддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Египет — Замбия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч ФСК Мариуполь — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бай — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фернандес — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Нидерланды (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Азербайджан (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Россия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Грузия — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Австрия — Бельгия: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Проблемы австрийцев пойдут на пользу сборной Бельгии
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры