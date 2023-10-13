В матче 7-го тура квалификации Евро-2024 группы F встретятся сборные Австрии и Бельгии. Игра запланирована на 13 октября. Начало в 21:45 мск. Австрия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия

Австрия — очень серьезный конкурент. Команда уверенно ворвалась в борьбу за выход в финальную часть турнира и в 5 турах у нее 13 очков. Она одержала 4 победы за прошедший отрезок квалификации.

В сентябре подопечные Ральфа Рангника победили на выезде Швецию. Три очка им принес дубль форварда Марко Арнаутовича. Встреча завершилась со счетом 3:1. В предыдущей хозяева победили 3:0.

Коэффициенты матча Австрия — Бельгия 1X2Новым игрокам 2.853.352.60Бонус$9500

На Евро австрийцы также обыграли Азербайджан (4:1) и Эстонию (2:1). С бельгийцами у них была ничья 1:1. В таблице группы F Австрия занимает 2-е после Бельгии место. У нее хороший запас очков, а в случае победы «Команда» гарантировано займет первую строчку.

Календарь и таблица Евро-2024

Однако у хозяев есть серьезные проблемы с кадрами. У Рангника не сыграют Забитцер, Алаба, Грегорич и Арнаутович, а это важные футболисты, которые давали результат в прошлых матчах.

Бельгия

У гостей те же 13 пунктов, что и у Австрии. Таким образом, им нельзя проигрывать ни при каких условиях. Самый минимум — это ничья. Но в целом победить Бельгию будет непросто.

Бельгийцы пропустили только в одном из пяти матчей турнира. Также они имеют серию из трех сухих побед. Ранее «дьяволы» дважды разгромили Эстонию (5:0, 3:0) и одолели Азербайджан (1:0).

Бельгия сильно прибавила после неудачного выступления на чемпионате мира. С тех пор она сыграла 6 матчей с учетом товарищеских, выиграв при этом в пяти.

В большей степени успех команде обеспечивает форвард Ромелу Лукаку, который забил 8 мячей в этом розыгрыше.

Прогноз и ставка

Букмекеры в равной степени оценивают соперников по предстоящему матчу. Котировки на победу составляют 2.85 и 2.60 соответственно. На ничью они дают 3.35.

Прошлый матч прошел при равной игре. При этом австрийцам помог автогол бельгийского защитника. С учетом отсутствия сразу нескольких важных футболистов, хозяевам будет намного сложнее. У Бельгии нет таких проблем с составом, за исключением травмы Кевина Де Брейне.

Прогнозируем, что Бельгия сможет одержать победу в матче. Пусть даже и минимальную.

Бельгия пропустила только один гол, причем от Австрии. Но теперь у австрийцев будут отсутствовать основные творцы успеха команды. Ожидаем, что сыграет ставка на двойной исход «обе забьют (нет) + тотал меньше 2.5» за 2.50.