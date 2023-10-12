Белоруссия
Сборная Белоруссии в последнее время сильно сдала свои позиции, скатившись до очень посредственного коллектива.
В этом отборе она находится после шести проведенных матчей в группе на четвертой позиции, имея в активе четыре балла, и шансов на первые две строки у нее нет.
Коэффициенты матча Белоруссия — Румыния
Белорусы в трех первых встречах терпели поражения, два из которых были с минимальной разницей, и только в четвертом туре набрали первые очки, одолев сборную Косово 2:1.
В прошлом месяце сборная Белоруссии сначала расписала выездную мировую со скромной Андоррой 0:0, а затем потерпела гостевое фиаско от команды Израиля со счетом 0:1.
Румыния
Национальная команда Румынии также в последнее время звезд с неба не хватает, но в текущем отборочном цикле вполне может добыть билет в финальную часть.
На данный момент румыны в своей группе идут на второй строке с 12 набранными очками. Лидирующей Швейцарии они уступают два пункта, а от третьего Израиля оторвались всего лишь на очко.
Стоит отметить, что «желтые» в данном турнире еще не знали горечи поражений, выиграв три поединка при трех мировых исходах, забив только девять мячей при четырех пропущенных.
В сентябре сборная Румынии провела два домашних поединка, в которых расписала ничью с израильтянами 1:1 и обыграла команду Косово со счетом 2:0.
В истории противостоянии этих сборных было семь очных встреч, пять из которых выиграли румыны и еще дважды команды расписывали ничью.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Румынии предлагают — 1.65.
На викторию Белоруссии дают — 5.70, ничья оценена — в 3.85.
Так как обе команды крайне мало забивают, то в их очном противостоянии прогнозируем низовой исход и ставим на тотал меньше 2,5.
А что касаемо исхода, то рекомендуем ставить на викторию румын, которым три очка просто жизненно необходимы.