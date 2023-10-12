В четверг, 12 октября, в Будапеште сборная Белоруссии сыграет против национальной команды Румынии в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Белоруссия — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Белоруссия

Сборная Белоруссии в последнее время сильно сдала свои позиции, скатившись до очень посредственного коллектива.

В этом отборе она находится после шести проведенных матчей в группе на четвертой позиции, имея в активе четыре балла, и шансов на первые две строки у нее нет.

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Белорусы в трех первых встречах терпели поражения, два из которых были с минимальной разницей, и только в четвертом туре набрали первые очки, одолев сборную Косово 2:1.

Календарь и таблица Евро-2024

В прошлом месяце сборная Белоруссии сначала расписала выездную мировую со скромной Андоррой 0:0, а затем потерпела гостевое фиаско от команды Израиля со счетом 0:1.

Румыния

Национальная команда Румынии также в последнее время звезд с неба не хватает, но в текущем отборочном цикле вполне может добыть билет в финальную часть.

На данный момент румыны в своей группе идут на второй строке с 12 набранными очками. Лидирующей Швейцарии они уступают два пункта, а от третьего Израиля оторвались всего лишь на очко.

Стоит отметить, что «желтые» в данном турнире еще не знали горечи поражений, выиграв три поединка при трех мировых исходах, забив только девять мячей при четырех пропущенных.

В сентябре сборная Румынии провела два домашних поединка, в которых расписала ничью с израильтянами 1:1 и обыграла команду Косово со счетом 2:0.

В истории противостоянии этих сборных было семь очных встреч, пять из которых выиграли румыны и еще дважды команды расписывали ничью.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Румынии предлагают — 1.65.

На викторию Белоруссии дают — 5.70, ничья оценена — в 3.85.

Так как обе команды крайне мало забивают, то в их очном противостоянии прогнозируем низовой исход и ставим на тотал меньше 2,5.

А что касаемо исхода, то рекомендуем ставить на викторию румын, которым три очка просто жизненно необходимы.