«Наполи»
«Наполи», являющийся действующим чемпионом Италии, пока находится на третьем месте в таблице. Лидерство захватили «Интер» и «Милан». Отставание от миланских клубов составляет четыре очка.
На этой неделе «Реал» испортил настроение фанатам «Наполи» в Лиге чемпионов. Неаполитанцы не смогли добиться положительного успеха в противостоянии со «сливочными». Мадридский клуб победил в Италии со счетом 3:2.
Коэффициенты матча Наполи — Фиорентина
В Серии А у «Наполи» пока одно поражение. Команда 2 сентября со счетом 1:2 уступила «Лацио». Также неаполитанцы теряли очки в выездных матчах с «Дженоа» (2:2) и «Болоньей» (0:0).
«Наполи» в нынешнем сезоне стремится защитить титул. Но пока клубу не удается захватить лидерство. В противостоянии с «фиалками» хозяева приложат максимум усилий, чтобы победить и не отпустить конкурентов в отрыв.
«Фиорентина»
«Фиорентина» в сентябре провалила матч с «Интером», уступив миланскому клубу со счетом 0:4. Но затем команда исправилась. В шести встречах подряд не было зафиксировано ни одного поражения.
Успешные результаты в Серии А помогли «Фиорентине» подняться в верхнюю часть таблицы. Клуб с 18 очками находится на пятом месте — столько же по итогам семи туров набрали «Наполи» и «Ювентус».
«Фиалки» любят атаковать, но и пропускает команда немало. Игра в обороне оставляет желать лучшего. В семи матчах пропущено 10 голов. К примеру, лидирующий в Серии А «Интер» за этот же период пропустил лишь 3 мяча.
Шансы «Фиорентины» на победу в Неаполе невысокие. Но фавориту легко не будет. Форварды гостей доставит защитникам «Наполи» немало хлопот.
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» можно поставить за 1.65. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.75. Ничья оценена — в 4.20.
Оба клуба умеют отлично атаковать. Но шансы «Наполи» на успех выглядят предпочтительнее.
Можно сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1) коэффициентом 2.07.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.73.