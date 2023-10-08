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    Неаполитанский клуб одолеет «фиалок» на своем поле

    «Наполи» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 8 октября 2023 года

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    ФК «Наполи»
    8 октября в матче чемпионата Италии сыграют «Наполи» и «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Наполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Октября 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Наполи»

    «Наполи», являющийся действующим чемпионом Италии, пока находится на третьем месте в таблице. Лидерство захватили «Интер» и «Милан». Отставание от миланских клубов составляет четыре очка.

    На этой неделе «Реал» испортил настроение фанатам «Наполи» в Лиге чемпионов. Неаполитанцы не смогли добиться положительного успеха в противостоянии со «сливочными». Мадридский клуб победил в Италии со счетом 3:2.

    Коэффициенты матча Наполи — Фиорентина

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    В Серии А у «Наполи» пока одно поражение. Команда 2 сентября со счетом 1:2 уступила «Лацио». Также неаполитанцы теряли очки в выездных матчах с «Дженоа» (2:2) и «Болоньей» (0:0).

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    «Наполи» в нынешнем сезоне стремится защитить титул. Но пока клубу не удается захватить лидерство. В противостоянии с «фиалками» хозяева приложат максимум усилий, чтобы победить и не отпустить конкурентов в отрыв.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в сентябре провалила матч с «Интером», уступив миланскому клубу со счетом 0:4. Но затем команда исправилась. В шести встречах подряд не было зафиксировано ни одного поражения.

    Успешные результаты в Серии А помогли «Фиорентине» подняться в верхнюю часть таблицы. Клуб с 18 очками находится на пятом месте — столько же по итогам семи туров набрали «Наполи» и «Ювентус».

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    • «Фиалки» любят атаковать, но и пропускает команда немало. Игра в обороне оставляет желать лучшего. В семи матчах пропущено 10 голов. К примеру, лидирующий в Серии А «Интер» за этот же период пропустил лишь 3 мяча.

    Шансы «Фиорентины» на победу в Неаполе невысокие. Но фавориту легко не будет. Форварды гостей доставит защитникам «Наполи» немало хлопот.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» можно поставить за 1.65. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.75. Ничья оценена — в 4.20.

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    Оба клуба умеют отлично атаковать. Но шансы «Наполи» на успех выглядят предпочтительнее.

    Можно сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1) коэффициентом 2.07.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.73.

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