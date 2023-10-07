«Боруссия» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Д — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» провели шесть матчей в новом сезоне Бундеслиги и можно с уверенностью сказать, что старт команды удался. Команда из Дортмунда выиграла четыре игры и дважды сыграла вничью. Дортмундцы смогли двенадцать раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.

В итоге «черно-желтые» в настоящий момент имеют в своем активе 14 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Дортмундский коллектив на два пункта отстает от лидирующего «Байера» и на один — от второго «Штутгарта».

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А вот в Лиге чемпионов Дортмунд стартовал не очень удачно. «Боруссия» сначала на выезде проиграла «ПСЖ» (0:2), а затем в родных стенах сыграла вничью с «Миланом» (0:0). Команда пока что идет последней в своем квартете. В Кубке Германии подопечные Эдина Терзича стартовали с уверенной победой над «Шотт Майнцем» (6:1).

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В последней игре «Боруссия» на выезде переиграла «Хоффенхайм» (3:1), а до этого в родных стенах сломила сопротивление «Вольфсбурга» (1:0) и на выезде — «Фрайбурга» (4:2). Лишь перед этим дортмундцы сыграли вничью с «Хайденхаймом» (2:2).

«Унион» Берлин

После феноменального прошлого сезона команда из столицы Германии стартовала крайне неудачно в новом сезоне. Берлинский коллектив выиграл две первые встречи, а затем уступил в четырех встречах кряду. Столичная команда забила девять мячей, а пропустила десять.

В итоге коллектив из Берлина сейчас имеет в своем активе шесть очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Железные» на десять пунктов отстали от лидирующего «Байера», но но три балла опережаю «Бохум», который находится в зоне вылета.

Также «железный союз» неудачно стартовал в Лиге чемпионов. Берлинцы сначала на выезде не удержали ничью в матче с «Реалом» (0:1), а затем в родных стенах, выигрывая 2:0, уступили «Браге» (2:3) и идут последними в своей группе.

«Унион» сейчас имеет серию из шести поражений подряд во всех турнирах. Последняя победа команды датирована еще 28 августа, когда подопечные Урса Фишера на выезде переиграли «Дармштадт» (4:1). В Кубке Германии «Берлин» разгромил «Вальдорф» (4:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» предлагают поставить за 1.63.

На викторию «Униона» дают 5.00, ничья оценена в 4.50.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

Также рискнем и поставим на то, что в данном поединке будет зафиксирована ничья.