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    «Эйбар» — «Тенерифе». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Тенерифе»
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    «Эйбар»
    В субботу, 30 сентября, в восьмом туре испанской Сегунды «Эйбар» на своем поле сыграет против «Тенерифе». Начало игры запланировано на 17:15 по мск. «Эйбар» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 30 Сентября 2023 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 17:15 Тенерифе Тенерифе
  • Испания. Сегунда
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    «Эйбар»

    «Эйбару» в прошлом сезоне не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии он уступил «Алавесу», который в итоге и в пробился в Примеру.

    В текущем же розыгрыше Сегунды команда набрала в семи играх девять баллов и идет в середине турнирной таблицы, опережая лишь на два балла зону вылета. У нее семь забитых при десяти пропущенных.

    Коэффициенты матча Эйбар — Тенерифе

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    В первых двух турах «оружейники» проиграли в гостях и выиграли на своем поле. Но после этого они уступили в трех поединках подряд, но каждый раз с минимальной разницей.

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    В двух же последних игровых днях первенства «Эйбар» на своем поле одолел новичка «Ферроль» 2:0 и на выезде «Картахену» 2:1 в прошлом туре.

    «Тенерифе»

    В прошлом розыгрыше второго по значимости дивизиона Испании «Тенерифе» финишировал в середине турнирной таблицы и шансов на плей-офф не имел.

    В текущем же розыгрыше Сегунды канарцы в семи матчах набрали 15 баллов и идут третьими в таблицы. У них пять викторий и два фиаско, забито восемь мячей при всего трех пропущенных.

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    В первых двух турах нового островитяне выиграли всухую, а затем уступили в родных пенатах «Сарагосе» 0:1, потом вновь выиграли две игры кряду без пропущенных мячей.

    В позапрошлом туре «Тенерифе» прервал свою серию побед, уступив в Хихионе «Спортингу» 1:2, а в минувшем на своем поле переиграл со счетом 1:0 «Эспаньол».

    «Эйбар» сверхудачно играет против «Тенерифе» с последнее время, выиграв пять минувших очных встреч.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Тенерифе» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.09.

    Прогнозируем, что и на этот раз победит «Эйбар», который, похоже, преодолел свой стартовый кризис.

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    «Эйбар» — «Тенерифе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол.
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