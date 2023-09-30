В субботу, 30 сентября, в восьмом туре испанской Сегунды «Эйбар» на своем поле сыграет против «Тенерифе». Начало игры запланировано на 17:15 по мск. «Эйбар» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбару» в прошлом сезоне не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии он уступил «Алавесу», который в итоге и в пробился в Примеру.

В текущем же розыгрыше Сегунды команда набрала в семи играх девять баллов и идет в середине турнирной таблицы, опережая лишь на два балла зону вылета. У нее семь забитых при десяти пропущенных.

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В первых двух турах «оружейники» проиграли в гостях и выиграли на своем поле. Но после этого они уступили в трех поединках подряд, но каждый раз с минимальной разницей.

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В двух же последних игровых днях первенства «Эйбар» на своем поле одолел новичка «Ферроль» 2:0 и на выезде «Картахену» 2:1 в прошлом туре.

«Тенерифе»

В прошлом розыгрыше второго по значимости дивизиона Испании «Тенерифе» финишировал в середине турнирной таблицы и шансов на плей-офф не имел.

В текущем же розыгрыше Сегунды канарцы в семи матчах набрали 15 баллов и идут третьими в таблицы. У них пять викторий и два фиаско, забито восемь мячей при всего трех пропущенных.

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В первых двух турах нового островитяне выиграли всухую, а затем уступили в родных пенатах «Сарагосе» 0:1, потом вновь выиграли две игры кряду без пропущенных мячей.

В позапрошлом туре «Тенерифе» прервал свою серию побед, уступив в Хихионе «Спортингу» 1:2, а в минувшем на своем поле переиграл со счетом 1:0 «Эспаньол».

«Эйбар» сверхудачно играет против «Тенерифе» с последнее время, выиграв пять минувших очных встреч.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.00.

На викторию «Тенерифе» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.09.

Прогнозируем, что и на этот раз победит «Эйбар», который, похоже, преодолел свой стартовый кризис.