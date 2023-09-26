«Рух» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 15:00 мск «Рух» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рух»

Эта команда способна побороться за высокие места в УПЛ. Причем в составе львовян преобладают собственные воспитанники.

На текущий момент «Рух» находится на 6 месте в таблице. Отставание от третьего места составляет всего 3 очка.

Свой предыдущий поединок львовяне провели продуктивно. «Рух» вполне логично отобрал очки у «Шахтера» (1:1).

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Свои цели есть у львовян и в Кубке Украины. Команда Виталия Пономарева и здесь постарается проявить весь свой потенциал.

Львовяне смотрятся монолитнее александрийцев. Да и морально-психологическая составляющая сейчас явно на стороне «Руха».

«Александрия»

Нынешний сезон для александрийцев пока складывается неудачно. Потеря ряда ведущих игроков дает о себе знать, и кризис не утихает.

А вот оборона команды частенько дает результативные сбои. В 8 матчах в воротах «Александрии» побывало уже 12 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Александрия» на своем поле была разгромлена «Черноморцем» (1:5).

Руслану Ротаню не позавидуешь. Ему приходится кроить игровые связи прямо по ходу сезона, а делать это, имея в составе много молодежи, крайне сложно.

И уж точно «Александрия» постарается пройти в четвертьфинал Кубка. Вот только проблем в игре команды громадье.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Руха» предлагают — 2.37.

На викторию «Александрии» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.05.

Львовяне сейчас выглядят куда монолитнее соперника , к тому же сыграют в родных стенах.

Наш прогноз — Победа «Руха». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.