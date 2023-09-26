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    Сумеет ли «Рух» переиграть проблемных александрийцев?

    «Рух» — «Александрия». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Кубок Украины, 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рух» — «Александрия»
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    Богдан Слюбик
    «Рух» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 15:00 мск «Рух» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Кубок 26 Сентября 2023 года
    Рух В
  • Винники
    •  Рух В 15:00 Александрия Александрия
  • Александрия
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    «Рух»

    Эта команда способна побороться за высокие места в УПЛ. Причем в составе львовян преобладают собственные воспитанники.

    На текущий момент «Рух» находится на 6 месте в таблице. Отставание от третьего места составляет всего 3 очка.

    Свой предыдущий поединок львовяне провели продуктивно. «Рух» вполне логично отобрал очки у «Шахтера» (1:1).

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    Свои цели есть у львовян и в Кубке Украины. Команда Виталия Пономарева и здесь постарается проявить весь свой потенциал.

    Львовяне смотрятся монолитнее александрийцев. Да и морально-психологическая составляющая сейчас явно на стороне «Руха».

    «Александрия»

    Нынешний сезон для александрийцев пока складывается неудачно. Потеря ряда ведущих игроков дает о себе знать, и кризис не утихает.

    А вот оборона команды частенько дает результативные сбои. В 8 матчах в воротах «Александрии» побывало уже 12 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Александрия» на своем поле была разгромлена «Черноморцем» (1:5).

    Руслану Ротаню не позавидуешь. Ему приходится кроить игровые связи прямо по ходу сезона, а делать это, имея в составе много молодежи, крайне сложно.

    И уж точно «Александрия» постарается пройти в четвертьфинал Кубка. Вот только проблем в игре команды громадье.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Руха» предлагают — 2.37.

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    На викторию «Александрии» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.05.

    Львовяне сейчас выглядят куда монолитнее соперника, к тому же сыграют в родных стенах.

    Наш прогноз — Победа «Руха». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Рух» — «Александрия»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Рух» переиграть проблемных александрийцев?
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