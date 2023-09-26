«Пройссен Мюнстер» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 21:45 мск. «Пройссен Мюнстер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пройссен Мюнстер»

Эта команда выступает в третьем по силе немецком дивизионе. «Пройссен Мюнстер» в семи первых турах разжился лишь 8 очками.

Нынешнее 14 место явно не устраивает клуб. Гандикап от опасной зоны минимальный, да и оборона не особо надежна.

В предыдущем туре чемпионата команда вновь не добилась победы. «Пройссен Мюнстер» расписал мировую с «Любеком» (1:1).

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А вот до того «Пройссен Мюнстер» добыл важную викторию. На выезде команда минимально переиграла «Зандхаузен».

«Пройссен Мюнстер» наверняка будет максимально настроен дать бой чемпиону. Проверить свои силы на фоне столь статусного оппонента — уже отличная мотивация.

«Бавария»

Эта команда начала чемпионат весьма продуктивно. «Бавария» сейчас пребывает на 1 позиции в Бундеслиге.

Главной ценностью команды является мощная атака. Да и Харри Кейн вписался в игру мюнхенцев словно влитой.

Свой предыдущий поединок команда провела сверхуспешно. «Бавария» деклассировала «Бохум» со счетом 7:0.

Впрочем, Томас Тухель явно проведет кадровую ротацию. Наставник мюнхенцев наверняка даст возможность проявить себя игрокам, нечасто попадающим в стартовый состав.

Гости явно будут максимально активными в атаке. «Бавария» в любом сочетании просто обязана обыгрывать клуб третьего дивизиона.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.04.

На викторию «Пройссен Мюнстера» дают — 42.00, ничья оценена — в 15.50.

«Бавария» в разы сильнее оппонента, и явно постарается учинить разгром хозяевам .

Наш прогноз — Фора «Баварии» -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.23.