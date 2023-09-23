«Осасуна» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 17:15 мск. «Осасуна» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

Эта команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Осасуна» в пяти первых турах добыла 6 очков и занимает 12 место в таблице.

Нет сомнений, что середняк Примеры будет пытаться подняться повыше в таблице. Впрочем, команде явно не хватает пресловутой стабильности.

В предыдущем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Осасуна» уступила «Хетафе» со счетом 2:3.

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А вот до того «Осасуна» дала бой действующему чемпиону Испании. Правда, поединок с «Барселоной» все-таки завершился поражением (1:2).

«Осасуна» наверняка постарается прервать свою серию неудач. Последняя победа случилась почти месяц назад.

«Севилья»

Эта команда начала чемпионат крайне неудачно. «Севилья» сейчас пребывает на скромной 17 позиции, хотя и сыграла на матч меньше.

Севильцам сложновато даются победы. Пока команда выиграла только однажды, да и то у дебютанта лиги «Лас-Пальмаса» (1:0).

Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Севилья» в стартовом туре Лиги чемпионов не сумела одолеть французский «Ланс» (1:1).

В кадровом плане у команды относительный порядок. Все лидеры на месте и явно намерены поправить положение в Примере.

И уж точно «Севилья» постарается разжиться очками. Вот только последняя победа над «Осасуной» случилась почти два года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Осасуны» предлагают — 2.61.

На викторию «Севильи» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.38.

Севильцы явно не успеют полностью восстановиться после матча Лиги чемпионов , что дает дополнительные шансы хозяевам.

Наш прогноз — Победа «Осасуны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.38.