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    Очередная коллизия «Севильи»?

    «Осасуна» — «Севилья». Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, Примера, 23 сентября 2023 года

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    Лукас Окампос
    «Осасуна» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 17:15 мск. «Осасуна» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Сентября 2023 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 17:15 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Осасуна»

    Эта команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Осасуна» в пяти первых турах добыла 6 очков и занимает 12 место в таблице.

    Нет сомнений, что середняк Примеры будет пытаться подняться повыше в таблице. Впрочем, команде явно не хватает пресловутой стабильности.

    В предыдущем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Осасуна» уступила «Хетафе» со счетом 2:3.

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    А вот до того «Осасуна» дала бой действующему чемпиону Испании. Правда, поединок с «Барселоной» все-таки завершился поражением (1:2).

    «Осасуна» наверняка постарается прервать свою серию неудач. Последняя победа случилась почти месяц назад.

    «Севилья»

    Эта команда начала чемпионат крайне неудачно. «Севилья» сейчас пребывает на скромной 17 позиции, хотя и сыграла на матч меньше.

    Севильцам сложновато даются победы. Пока команда выиграла только однажды, да и то у дебютанта лиги «Лас-Пальмаса» (1:0).

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    • Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Севилья» в стартовом туре Лиги чемпионов не сумела одолеть французский «Ланс» (1:1).

    В кадровом плане у команды относительный порядок. Все лидеры на месте и явно намерены поправить положение в Примере.

    И уж точно «Севилья» постарается разжиться очками. Вот только последняя победа над «Осасуной» случилась почти два года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Осасуны» предлагают — 2.61.

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    На викторию «Севильи» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.38.

    Севильцы явно не успеют полностью восстановиться после матча Лиги чемпионов, что дает дополнительные шансы хозяевам.

    Наш прогноз — Победа «Осасуны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.38.

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    «Осасуна» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «Севильи»?
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