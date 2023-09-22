22 сентября в матче пятого тура итальянской Серии А сыграют «Салернитана» и «Фрозиноне». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Салернитана» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

«Салернитана» провалила старт сезона. Команде никак не удается улучшить игру. Пока все усилия тренерского штаба тщетны.

Клуб одержал победу в поединке Кубка Италии, но в Серии А дела совершенно не складываются. У «Салернитаны» две ничьи и два поражения в четырех встречах. Болельщики бьют тревогу — клуб почти на самом дне таблицы.

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В четырех турах «Салернитана» набрала два очка. Сейчас команда находится на предпоследнем, 19-м месте. Хуже — только Эмполи (0).

Календарь и таблица Серии А

У «Салернитаны» огромные проблемы в атаке. В последних двух матчах команда не забила ни одного гола. При этом пропустила 5 мячей. Если ничего не поменяется в ближайшее время, то перспективы «Салернитаны» очень печальны.

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» готовится к игре в хорошем настроении. Футболисты набрали форму. У гостей есть все шансы добиться успеха в предстоящей встрече.

В пяти матчах нового сезона команда потерпела лишь одно поражение. Это произошло в матче с действующим чемпионом Италии. «Фрозиноне» 19 августа уступил «Наполи» со счетом 1:3.

Сейчас коллектив Эусебио ди Франческо находится на 6-м месте в таблице Серии А. В четырех встречах были набраны 7 очков. К слову, столько же баллов в активе «Наполи».

«Фрозиноне» надеется добиться победы. Для этого есть все предпосылки. У «Салернитаны» наметился кризис. Вряд ли быстро удастся решить все проблемы.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Салернитаны» можно поставить за 2.42. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.02. Ничья оценена — в 3.27.

Оба клуба хотят выиграть. Но у «Салернитаны» наблюдается серьезный кризис.

Стоит сделать ставку на то, что «Фрозиноне» одержит победу с коэффициентом 3.02.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.79.