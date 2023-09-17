В воскресенье, 17 сентября, «Лион» сыграет с «Гавром» в 5-м туре чемпионата Франции. Матч начнется в 21:45 мск. «Лион» — «Гавр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне просто ужасно. В четырех турах «Лион» смог набрать только одно очко.

Сначала «Ткачи» на выезде проиграли «Страсбургу» (1:2), затем дома крупно уступили «Монпелье» (1:4), потом на выезде сыграли вничью с «Ниццей» (0:0), после чего проиграли ПСЖ (1:4).

Коэффициенты матча Лион — Гавр 1X2Новым игрокам 1.704.204.80Бонус$9500

В итоге команда из Лиона находится на последней, 20-й позиции в турнирной таблице. Думается, что это будет очередной провальный сезон команды, поскольку в межсезонье не было сделано ничего, чтобы улучшить ситуацию.

Все прогнозы на Лигу 1

В своем последнем поединке, который был товарищеским, клуб победил «Осер» (3:2) и прервал серию без побед в восемь игр кряду, где в семи из них он проиграл, так что коллектив, возможно, приходит в себя.

«Гавр»

Команда только-только вернулась в Лигу 1. «Гавр» в летних контрольных поединках выглядел не столь уверенно.

В стартовом туре чемпионата «Гавр» не дал себя обыграть «Монепелье» (2:2). Во втором поединке Лиги 1 клуб потерпел пока что единственное поражение — от «Бреста» (1:2).

Но после этого нормандцы разошлись миром с «Ренном» (2:2) на выезде, а также победили дома «Лорьян» (3:0) и «Кан» (1:0). На сегодня у них 10-е место.

Таким образом, сейчас у коллектива серия без поражений в три поединка при двух победах в последних из них, так что у гостей есть неплохие шансы на очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лион», коэффициент на победу которого равен 1,71. Успех «Гавра» оценивается в 4,75, ничья — в 4,10.

В трех последних матчах гости не знают поражений.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Гавр» не проиграет за 2,20.

Еще один вариант ставки — «Гавр» не проиграет при тотал больше 1,5 голов за 2,82, ведь гости не проиграли в трех последних матчах, в двух из трех последних из которых было забито больше 1,5 голов.