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    «Лион» поднимется со дна?

    «Лион» — «Гавр». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Гавр»
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    «Лион» еще не выигрывал в новом сезоне Лиги 1
    В воскресенье, 17 сентября, «Лион» сыграет с «Гавром» в 5-м туре чемпионата Франции. Матч начнется в 21:45 мск. «Лион» — «Гавр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Сентября 2023 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 21:45 Гавр Гавр
  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне просто ужасно. В четырех турах «Лион» смог набрать только одно очко.

    Сначала «Ткачи» на выезде проиграли «Страсбургу» (1:2), затем дома крупно уступили «Монпелье» (1:4), потом на выезде сыграли вничью с «Ниццей» (0:0), после чего проиграли ПСЖ (1:4).

    Коэффициенты матча Лион — Гавр

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  • 1.704.204.80Бонус$9500
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    В итоге команда из Лиона находится на последней, 20-й позиции в турнирной таблице. Думается, что это будет очередной провальный сезон команды, поскольку в межсезонье не было сделано ничего, чтобы улучшить ситуацию.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В своем последнем поединке, который был товарищеским, клуб победил «Осер» (3:2) и прервал серию без побед в восемь игр кряду, где в семи из них он проиграл, так что коллектив, возможно, приходит в себя.

    «Гавр»

    Команда только-только вернулась в Лигу 1. «Гавр» в летних контрольных поединках выглядел не столь уверенно.

    В стартовом туре чемпионата «Гавр» не дал себя обыграть «Монепелье» (2:2). Во втором поединке Лиги 1 клуб потерпел пока что единственное поражение — от «Бреста» (1:2).

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    • Но после этого нормандцы разошлись миром с «Ренном» (2:2) на выезде, а также победили дома «Лорьян» (3:0) и «Кан» (1:0). На сегодня у них 10-е место.

    Таким образом, сейчас у коллектива серия без поражений в три поединка при двух победах в последних из них, так что у гостей есть неплохие шансы на очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лион», коэффициент на победу которого равен 1,71. Успех «Гавра» оценивается в 4,75, ничья — в 4,10.

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    В трех последних матчах гости не знают поражений.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Гавр» не проиграет за 2,20.

    Еще один вариант ставки — «Гавр» не проиграет при тотал больше 1,5 голов за 2,82, ведь гости не проиграли в трех последних матчах, в двух из трех последних из которых было забито больше 1,5 голов.

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    «Лион» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. «Лион» поднимется со дна?
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