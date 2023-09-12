Боливия сыграет на своем поле с Аргентиной в рамках 2-го тура квалификации чемпионата мира. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 23:00 мск. Боливия — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боливия

Эта команда является сугубо домашней. В родном Ла-Пасе боливийцы выглядят весьма уверенно, а вот игры в гостях — настоящая катастрофа.

Боливийцы давненько не побеждали. Последняя победа случилась еще в марте, когда удалось переиграть сборную Саудовской Аравии (2:1).

В своем последнем матче Боливия снова провалилась. Команда по всем статьям уступила сборной Бразилии (1:5).

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До того команда еще и уступила Панаме в контрольной встрече (1:2). А вот с чилийцами удалось расписать мировую (0:0).

Хозяева наверняка не будут отсиживаться в тылах. Где же еще боливийцам пытаться брать очки, как не на родном высокогорье?!

Аргентина

Действующие чемпионы мира, естественно, планируют повторить успех. Лионель Месси и его партнеры настроены решительно.

В нынешнем отборочном цикле команда стартовала с виктории. Правда, с Эквадором пришлось изрядно повозиться (1:0).

К слову, в нынешнем календарном году Аргентина не пропустила ни разу. Сухая серия составляет 5 матчей.

Три последних поединка с боливийцами сложились для Аргентины успешно. Во все трех аргентинцы побеждали.

Наверняка аргентинцы учтут ошибки первого тура. Гости намерены действовать куда агрессивнее у ворот соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Аргентины предлагают — 1.62.

На викторию Боливии дают — 5.20, ничья оценена — в 4.10.

Аргентинцы выглядят на две головы сильнее соперника , и наверняка быстро возьмут свое.

Наш прогноз — Победа Аргентины в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.88.