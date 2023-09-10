10 сентября в пятом туре испанской Сегунды «Картахена» на своем поле сыграет против «Сарагосы». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. «Картахена» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Картахена»

«Картахена» в прошлом в прошлом сезоне одно время даже претендовала на плей-офф, но финишировала на девятой позиции, отстав аж на девять баллов от заветной шестой строки.

В межсезонье команда не проявила особой активности на трансферном рынке, а в контрольных встречах проиграла три матча из шести проведенных при двух викториях и одной мировой.

В новом же чемпионате «подводники» в первых трех турах поочередно уступили на своем поле новичку лиги «Эльденсе» и «Леванте» по 0:1, а также в гостях «Андорре» со счетом 2:3.

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И только в четвертом игровом дне «Картахена» добыла первые очки в сезоне, обыграв на выезде 2:1 дубль «Вильярреала». И с тремя очками она идет в нижней части турнирной таблицы.

«Сарагоса»

Прошедший сезон нельзя занести в актив «Сарагосе». Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.

В летнее трансферное окно коллектив пополнился только свободными агентами и значимых продаж у клуба не было. За семь товарняков он четыре раза победил и трижды уступил.

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В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы пока идут без потерь, выиграв все четыре проведенные игры, не пропустив в них еще ни одного гола, и идут во главе турнирки.

«Сарагоса» на своей территории по 2:0 одолела «Вильярреал-2» 2:0 и «Эльденсе», и «Вальядолид» 1:0, а также в гостевой игре переиграла «Тенерифе» 1:0.

В прошлогоднем чемпионате данные команды обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2. А летом в товарняке победила «Сарагоса» 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Сарагосе» предлагают — 2.52.

На викторию «Картахены» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.13.

Прогнозируем, что арагонцы пропустят свой первый гол в сезоне, но и в то же время и сами без забитого мяча с поля не уйдут. В общем, ставим на обмен голами.