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    Получат ли арагонцы первую пробоину в сезоне?

    «Картахена» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Испании, 10 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Картахена» — «Сарагоса»
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    «Сарагоса»
    10 сентября в пятом туре испанской Сегунды «Картахена» на своем поле сыграет против «Сарагосы». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. «Картахена» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Сентября 2023 года
    Картахена
  • Испания. Сегунда
    •  Картахена 19:30 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Картахена»

    «Картахена» в прошлом в прошлом сезоне одно время даже претендовала на плей-офф, но финишировала на девятой позиции, отстав аж на девять баллов от заветной шестой строки.

    В межсезонье команда не проявила особой активности на трансферном рынке, а в контрольных встречах проиграла три матча из шести проведенных при двух викториях и одной мировой.

    В новом же чемпионате «подводники» в первых трех турах поочередно уступили на своем поле новичку лиги «Эльденсе» и «Леванте» по 0:1, а также в гостях «Андорре» со счетом 2:3.

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    И только в четвертом игровом дне «Картахена» добыла первые очки в сезоне, обыграв на выезде 2:1 дубль «Вильярреала». И с тремя очками она идет в нижней части турнирной таблицы.

    «Сарагоса»

    Прошедший сезон нельзя занести в актив «Сарагосе». Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.

    В летнее трансферное окно коллектив пополнился только свободными агентами и значимых продаж у клуба не было. За семь товарняков он четыре раза победил и трижды уступил.

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    В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы пока идут без потерь, выиграв все четыре проведенные игры, не пропустив в них еще ни одного гола, и идут во главе турнирки.

    «Сарагоса» на своей территории по 2:0 одолела «Вильярреал-2» 2:0 и «Эльденсе», и «Вальядолид» 1:0, а также в гостевой игре переиграла «Тенерифе» 1:0.

    В прошлогоднем чемпионате данные команды обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2. А летом в товарняке победила «Сарагоса» 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Сарагосе» предлагают — 2.52.

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    На викторию «Картахены» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.13.

    Прогнозируем, что арагонцы пропустят свой первый гол в сезоне, но и в то же время и сами без забитого мяча с поля не уйдут. В общем, ставим на обмен голами.

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    «Картахена» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. Получат ли арагонцы первую пробоину в сезоне?
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