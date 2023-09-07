ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Семен Кошелев забил победный гол «Металлурга»«Металлург» наказал ЦСКА за ошибки в обороне, а Федотов вновь на скамейке запасных Маурисио ПочеттиноЩедрые саудиты, эффект Месси и бардак в «Челси». Победители и неудачники летнего трансферного окна Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
    Все новости спорта

    Болгары вновь не удержат ворота на замке

    Болгария — Иран. Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, товарищеский матч, 7 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сборная Болгарии Прогнозы на сборную Ирана
    Прогноз и ставки на Болгария — Иран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сердар Азмун
    7 сентября на стадионе «Христо Ботев» в Пловдиве сборная Болгарии сразится с национальной командой Ирана в товарищеском поединке. Начало матча запланировано на 19:00 по мск. Болгария — Иран: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Сентября 2023 года
    Болгария
  • София
    •  Болгария 19:00 Иран Иран
  • Тегеран
    •

    Болгария

    Сборная Болгарии в последнее время превратилась в команду ниже среднего уровня и уже давно не преодолевала квалификацию. На свой последний большой турнир она пробивалась аж в 2004 году.

    В отборочной компании к ЧЕ-2024 «львы» также почти не имеют шансов добыть билет в финальную часть. После четырех проведенных игр у них лишь два набранных очка и предпоследнее место в группе.

    Коэффициенты матча Болгария — Иран

    1X2Новым игрокам
  • 4.103.202.00Бонус$9500
    •

    Стартовали болгары в квалификации континентального первенства с двух поражений подряд, уступив сперва дома 0:1 Черногории, после чего были разгромлены в гостях Венгрией 0:3.

    Все прогнозы на футбол

    В последующих же двух поединках сборная Болгарии поочередно поделила очки с Литвой 1:1 на выезде, а затем в родных стенах сыграла с таким же счетом и с крепкой командой Сербии.

    Иран

    Национальная команда Ирана — это одна из сильнейших сборных в азиатской конфедерации футбола. Она трижды выигрывала континентальное первенство и зачастую пробивается на чемпионаты мира.

    Так, например, «Принцы Персии» легко вышли на ЧМ-2022 в Катаре, где в одной компании с Англией, США и Уэльсом заняли третье место в группе, набрав три очка и завершили борьбу на турнире.

  • Трансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
  • «Галатасарай» усиливается, де Хеа в поиске команды, Погба и Жоржиньо могут сменить место работы
  • 04/09/2023

    • И после мирового форума иранцы сперва отыграли два товарищеских матча, расписав в них мировую с Россией 1:1 и одолев на своем поле сборную Кении со счетом 2:1.

    Затем Иран принял участие и в региональном кубке КАФА, в котором выиграл все три проведенные встречи и стал победителем турнира, одолев в финале Узбекистан 1:0.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Ранее между собой эти сборные никогда не встречались. Так что это будет дебютных их поединок в истории.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа Ирана — 2.32, победа Болгарии — 3.15, ничья — 3.26.

    Болгары пропускают почти в каждой игре, но на своем поле и забивают часто. Так что ставим здесь на обмен голами.

    А что касаемо исхода, то рискнем здесь спрогнозировать мировую.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Германия — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хоккайдо Консадоле Саппоро — Йокогама Ф-Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Гамба Осака — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Токио — Ависпа Фукуока
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Канада — Словения
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Гибралтар (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливия — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Болгария — Иран: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Болгары вновь не удержат ворота на замке
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры