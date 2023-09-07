7 сентября на стадионе «Христо Ботев» в Пловдиве сборная Болгарии сразится с национальной командой Ирана в товарищеском поединке. Начало матча запланировано на 19:00 по мск. Болгария — Иран: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Болгария

Сборная Болгарии в последнее время превратилась в команду ниже среднего уровня и уже давно не преодолевала квалификацию. На свой последний большой турнир она пробивалась аж в 2004 году.

В отборочной компании к ЧЕ-2024 «львы» также почти не имеют шансов добыть билет в финальную часть. После четырех проведенных игр у них лишь два набранных очка и предпоследнее место в группе.

Коэффициенты матча Болгария — Иран 1X2Новым игрокам 4.103.202.00Бонус$9500

Стартовали болгары в квалификации континентального первенства с двух поражений подряд, уступив сперва дома 0:1 Черногории, после чего были разгромлены в гостях Венгрией 0:3.

Все прогнозы на футбол

В последующих же двух поединках сборная Болгарии поочередно поделила очки с Литвой 1:1 на выезде, а затем в родных стенах сыграла с таким же счетом и с крепкой командой Сербии.

Иран

Национальная команда Ирана — это одна из сильнейших сборных в азиатской конфедерации футбола. Она трижды выигрывала континентальное первенство и зачастую пробивается на чемпионаты мира.

Так, например, «Принцы Персии» легко вышли на ЧМ-2022 в Катаре, где в одной компании с Англией, США и Уэльсом заняли третье место в группе, набрав три очка и завершили борьбу на турнире.

И после мирового форума иранцы сперва отыграли два товарищеских матча, расписав в них мировую с Россией 1:1 и одолев на своем поле сборную Кении со счетом 2:1.

Затем Иран принял участие и в региональном кубке КАФА, в котором выиграл все три проведенные встречи и стал победителем турнира, одолев в финале Узбекистан 1:0.

Ранее между собой эти сборные никогда не встречались. Так что это будет дебютных их поединок в истории.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа Ирана — 2.32, победа Болгарии — 3.15, ничья — 3.26.

Болгары пропускают почти в каждой игре, но на своем поле и забивают часто. Так что ставим здесь на обмен голами.

А что касаемо исхода, то рискнем здесь спрогнозировать мировую.